Fasnia abre su primera escuela infantil tras 14 años de espera

El municipio de Fasnia contará a partir del martes con su primera escuela infantil pública y gratuita, ubicada en el núcleo de Las Eras.
El centro, cerrado desde 2011, se incorpora ahora al CEO Guajara y ofrecerá un total de 39 plazas repartidas en tres niveles: 8 para bebés de 0 años, 13 para niños de un año y 18 para dos años.
El alcalde del municipio, Luis Javier González (PSOE), visitó recientemente las instalaciones, donde conoció al nuevo equipo educativo y comprobó los últimos preparativos antes de la apertura.
“He conocido a las nuevas profesionales que harán frente a la apertura tan esperada de este centro y pude ver en primera persona cómo se trabaja para que esté todo preparado para el inicio del curso”, explicó.
Con esta incorporación, Fasnia ofrecerá educación pública y gratuita desde los 0 hasta los 16 años. “Tendremos el privilegio de tener educación pública y gratuita de 0 a 16 años en el municipio, de la mano del CEO Guajara, siendo el único centro que ofrece todas estas etapas”, destacó el regidor.
El alcalde subrayó el carácter único del proyecto en Canarias. “Hay muy pocos CEOS en el Archipiélago. En Tenerife seremos el único que tendrá etapas de 0 a 16 años. Es un privilegio tenerlo en el municipio”, afirmó. Además, recordó que “es el mismo centro, solo que uno está en Fasnia y otro en Las Eras”.
Ambos centros funcionan ahora como uno solo gracias a un convenio que integra las plazas de infantil en el CEO Guajara.
El inmueble, cuya obra fue recepcionada en 2011, ha permanecido cerrado desde entonces. González reconoció el esfuerzo realizado durante años para su puesta en marcha: “Después de que la obra se recepcionara en 2011 y estuviera cerrada durante 14 años, y de que se haya luchado y peleado por el anterior alcalde sin que fuese posible conseguirlo, hoy lo vemos como un privilegio, sobre todo porque no tendrá coste alguno para las familias”.
“EL MAYOR LOGRO DEL MANDATO”
“Desde el punto de vista político creemos que es el logro del mandato”, aseguró González, quien también avanzó que la inauguración contará con la presencia del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez.
El alcalde se mostró convencido de que la experiencia servirá como referencia: “Este modelo se extenderá al resto de municipios del Archipiélago”.