Todo listo para la Feria de Artesanía de Pinolere: días, horarios y programa

El jueves 4 de septiembre se inaugura la XL Feria de Artesanía de Pinolere, muestra referente en Canarias, que estará abierta al público hasta el domingo en horario de 10.00 a 20.00 horas.
Este año de aniversario se comienza un jueves para dedicar la jornada al turista. La muestra este año se dedica al relevo generacional, y contará con unos 180 artesanos y artesanas, procedentes de todos los puntos del Archipiélago.
Así, el jueves a las 11.30 horas tendrá lugar el descubrimiento de un mural como homenaje a los artesanos, artesanas y artesanías de Canarias, representado en el maestro Juan Ramírez Pérez, artesano de junco y anea de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), realizado por @airjecor. Posteriormente, tendrá lugar el acto oficial de inauguración, en el que se contará con autoridades regionales, insulares y locales.
También se llevará a cabo el acto de entrega de los Cho Feriantes 2025 a Genoveva González, Cabildo de Tenerife y Gráficas Echeyde, y del Premio Patrimonio Villa de La Orotava, a los ciriales enramados en La Orotava, que se entrega en concreto a Pedro Villar Morales (a título póstumo) por ser impulsor y creador de los mismos.
Asimismo, se realizará un reconocimiento y homenaje a los impulsores de la Feria de Artesanía de Pinolere, y un homenaje al autor del primer cartel oficial de la feria, José Luis de León Torres.
Por la tarde, tendrá lugar la presentación del número 39 de la Revista El Pajar-Cuaderno de Etnografía Canaria Oralidad y Tradición oral a cargo de Chano Díaz Afonso, miembro del proyecto socioeducativo itinerante La furgoneta fantástica.
El viernes a las 12.30 horas, se celebrará otro acto de reconocimiento y homenaje a los jóvenes artesanos y artesanas de Canarias, que representan “el relevo”, temática protagonista en esta edición.
Durante el fin de semana se contará con un programa de actividades para todos los públicos y edades que incluye exposiciones, presentaciones de libros, encuentro nacional del juego del palo, talleres infantiles, homenajes, hermanamiento folclórico, catas, conciertos didácticos y actividades gastronómicas, entre otros.
También se ofrecerán talleres para adultos como los de rosetas, de trenza de espejo con paja de trigo y el de alfarería tradicional canaria. Cada jornada, el recinto abrirá sus puertas a las 10.00 horas y cerrará a las 20.00 horas.
Para acudir a la Feria se pondrá a disposición del público un servicio gratuito de guaguas, que saldrán cada hora del centro de la Villa, de la avenida Sor Soledad Cobián. El jueves 4, día del turista, la guagua saldrá desde el municipio de Puerto de la Cruz, en concreto de la avenida José María Campo Llarena, 2.