Una nueva cabalgata marca el inicio de las Fiestas del Cristo de La Laguna

Las calles del casco histórico de La Laguna acogieron ayer por la tarde la celebración de la nueva Cabalgata Anunciadora de las Fiestas del Santísimo Cristo 2025, con la que el Ayuntamiento quiso rendir homenaje a un acto similar que llevaba varios años sin desarrollarse, para dar la bienvenida a estos festejos tan populares.
Según informaron, este pasacalles estuvo conformado por más de 250 personas, entre agrupaciones musicales laguneras, gigantes y cabezudos, elementos hinchables y diferentes figuras animales, enfocadas más al público infantil. Entre los grupos invitados, se encontraban la banda de Valle de Guerra, la 101 Brass Band y las comparsas Los Joroperos, Valleiros y Río Orinoco. También se repartió durante el trayecto el programa oficial de estas fiestas, para que grandes y pequeños conozcan las más de 50 actividades que tendrán a su disposición hasta el próximo 21 de septiembre.
Tanto el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, como el concejal de Fiestas, Dailos González, destacaron y agradecieron la gran acogida que ha tenido este acto, que supone una gran novedad respecto a los últimos años, rescatando de la memoria de estas fiestas esta cita cargada de simbolismo.
“Este es un ejemplo más del empeño de este equipo de gobierno por entrelazar pasado y presente en nuestras festividades más emblemáticas, respetando las tradiciones y conectando recuerdos de generaciones de laguneros y laguneras”, agregó el regidor local.
Esta cabalgata fue el preludio del primer concierto oficial de la agenda cultural de las Fiestas del Cristo, que protagonizó anoche el artista canario José Vélez.