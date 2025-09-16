La Guardia Civil pilla al ladrón más ‘escurridizo’ de Tenerife: esta vez no pudo darse a la fuga

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte han detenido a un hombre de 34 años y vecino de la localidad acusado de un delito continuado de robo con fuerza en vivienda, dos robos con fuerza en establecimientos públicos, un delito de hurto, un delito de falsificación de documento público y un delito contra la seguridad vial.
Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos al recibir la denuncia de una persona que indicaba que le habían sustraído de forma reiterada material y herramientas dedicadas al cuidado de caballos.
Posteriormente se recibieron nuevas denuncias de dos establecimientos, en los cuales habían accedido a la fuerza, sustrayendo dinero en efectivo y causando daños, informa la Guardia Civil en una nota.
Así, los agentes iniciaron una investigación para recabar datos y pruebas, pudiendo acreditar que la persona que había cometido los tres hechos denunciados era la misma, por lo que pudo ser identificado el autor a raíz de todas las pruebas y pesquisas practicadas.
Cuando los agentes localizan al supuesto autor, que iba en un vehículo por el municipio, le dieron el alto, pero se dio a la fuga a gran velocidad.
Los agentes consiguieron localizar el vehículo, que fue abandonado por el detenido, y en los días posteriores y gracias a la intensificación del dispositivo de seguridad el acusado, volvió a ser localizado y fue detenido por los agentes.
El hombre, que tiene numerosos antecedentes policiales por hechos similares, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.