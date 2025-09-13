Deja su herencia de cinco millones a su cuidadora: sus nietos estallan y la llevan a juicio

La decisión de una mujer italiana de 87 años de modificar su testamento para designar como heredera a su empleada del hogar ha derivado en un proceso judicial que enfrenta a la beneficiaria de la herencia con los ocho nietos de la fallecida.
El caso se remonta a 2022, cuando Anna Malfati acudió a una notaría para dejar constancia de su voluntad: legar toda su fortuna, estimada en cinco millones de euros, a la trabajadora que la había cuidado en los últimos años de su vida.
El testamento, según la defensa, se formalizó con todas las garantías legales y fue grabado en vídeo. En la grabación se observa a la mujer firmando en estado lúcido e incluso corrigiendo al notario al pronunciar el nombre de la beneficiaria.
Un mes después, la cuidadora obtuvo además un poder notarial, lo que reforzó su posición como persona de confianza. El abogado defensor subrayó que la relación entre ambas se mantuvo incluso tras el fin del contrato laboral: “Ella seguía acostándola por las noches, a petición expresa de la señora Malfati”.
La herencia está formada por un millón de euros en efectivo y seis apartamentos repartidos por distintas localidades de Italia. A pesar de ello, la cuidadora decidió no disponer de los bienes hasta que la justicia reconozca plenamente su condición de heredera universal.
Por su parte, los nietos recurrieron la herencia a los tribunales al considerar que la mujer no estaba en condiciones mentales de otorgar el testamento. En la denuncia sostienen que la trabajadora “se aprovechó del deterioro cognitivo” de su abuela. Como parte de la acusación, aportaron un informe psiquiátrico que señala un “deterioro mental severo” desde finales de 2023, meses antes del fallecimiento de Malfati.
La Fiscalía de Rovereto, localidad donde residía la anciana, ha imputado a la cuidadora por presunta manipulación de una persona vulnerable y ordenó el embargo preventivo de la herencia, hasta que concluya el procedimiento.
Frente a estas acusaciones, la defensa sostiene que el vínculo entre la fallecida y su empleada iba más allá de lo laboral y denuncia que los argumentos de los nietos están basados en cuestiones de “linaje y tradición familiar”, lo que, según el letrado, “deja entrever un componente racista, aunque sea inconsciente”.
El desenlace del proceso dependerá en gran medida del vídeo del testamento, que para la defensa demuestra la claridad e inequívoca voluntad de Malfati.
Será el juez quien determine si prevalece la última voluntad de la mujer o si se anula el documento a favor de los herederos legales.