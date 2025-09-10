HiperDino lanza su primera colección de ropa con marcado acento canario

La reconocida cadena de supermercados HiperDino ha comenzado el mes de septiembre con una iniciativa que continúa reinventando una de sus principales insignias, la de impulsar, consolidar y exportar la riqueza de las marcas canarias. Desde el jueves 4 de septiembre ha lanzado a la venta su primera colección de textil y complementos, en colaboración con una de las marcas emergentes en ropa y accesorios como es Chacho Svnrs.
Esta primera colección compuesta por un catálogo de cinco prendas y accesorios, cuenta con sudaderas, camisetas, polos, gorras, bolsos y polos, elementos todos ellos de gran demanda en el mercado isleño durante todo el año por las condiciones climatológicas específicas del Archipiélago. La colección ofrece siluetas cómodas y relajadas con un toque lúdico, transformando cada prenda en una pieza divertida y memorable que celebra la moda con la misma emoción que una aventura. Asimismo, cada una de las piezas ofrece un guiño al léxico propio canario.
Esta colección está a la venta en Gran Canaria, desde ayer jueves, a través de la web del HiperDino, con entrega a domicilio en los siguientes municipios: Agaete; Gáldar; Santa María de Guía; Firgas; Moya, Arucas; Tejeda; Teror; Vega de San Mateo; Santa Brígida; Telde y Las Palmas de Gran Canaria o con posterior recogida en tienda física en: HiperDino Puerta Europa en la calle Juan Rejón, 141; HiperDino Luis Doreste en c Luis Doreste Silva, 46-48; en HiperDino Miller Bajo c/ Luis Correa Medina, 9; HiperDino Alisios en el Centro Comercial Alisios, Tamaraceite; HiperDino Arucas II c/ Alcalde Juan Antonio Ferrera Santana y en HiperDino Gáldar Amagro en San Isidro El Viejo, Plan Parcial Sector, 15.
La marca Chacho Svnrs, por su parte, ofrecerá la venta de la colección a través de su web. Esta firma nació en 2020, bajo la dirección del diseñador grancanario, Francisco Casillas, el cual fue reconocido en 2024 con el premio a la mejor colección emergente de la Gran Canaria Swim Week.
Con diseños que transitan entre los tradicional y lo urbano, esta firma crea piezas a la búsqueda de convertir el souvenir en memoria. Chacho Svnrs pretende consolidarse en el mercado textil como una firma que impulsa y trabaja sus diseños sobre el valor a lo canario, su léxico y sus paisajes, misión y valores compartidos por la sólida cadena de supermercados HiperDino.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.
En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.