Susto en Canarias por el incendio provocado por un rally: “Se escuchan explosiones”

Un vehículo que circulaba por la carretera LP-206, en la zona de Tigalate (Villa de Mazo, La Palma), ha ardido en la tarde de este sábado originando un conato de incendio que ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias.
Las llamas se propagaron rápidamente al entorno de la vía, alcanzando entre 20 y 50 metros cuadrados de eucalipto y pajonal, según ha informado el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) del Cabildo de La Palma.
Al lugar se desplazaron los retenes de la Consejería de Medio Ambiente de las comarcas 6.1 y 6.2, junto a personal de Gesplan (unidad de Romeos), que trabajaron de forma coordinada para frenar el avance del fuego.
Su rápida intervención permitió controlar el incendio en poco tiempo, limitando los daños al vehículo y a su entorno inmediato.
Preocupación entre los vecinos por el incendio
El coche afectado podría estar relacionado con el 50 Rally Isla Bonita, competición deportiva que se celebraba este fin de semana en la Isla y que no se vio afectada por el incidente.
Durante el incendio se generó una densa columna de humo negro visible desde varios puntos, lo que causó preocupación entre la población local. “¿Qué tanto humo negro? Escucha las explosiones”.
Afortunadamente, no se han registrado heridos y las causas del incendio del vehículo se desconocen por el momento.