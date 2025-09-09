Machango, jocicudo o papafrita: los 10 insultos que solo entendemos en Canarias

En Canarias, la diversidad cultural y la forma particular de hablar se reflejan en un amplio repertorio de expresiones propias. Dentro de este universo lingüístico, los insultos ocupan un lugar especial, caracterizados por el humor, la creatividad y el toque irónico que los distingue.
A continuación, se recogen diez de los insultos más conocidos en las Islas y el significado de cada uno de ellos, según lo registrado en el Diccionario de canarismos de la Academia Canaria de la Lengua.
Hay que tener claro que en las Islas tenemos insultos cariñosos, que son aquellos que, por ejemplo, decimos a nuestros amigos y amigas como “no me seas papafrita”
Los 10 insultos que solo decimos en Canarias
Papafrita. Define a quien, dándoselas de espabilado o de enterado, dice o hace muchas tonterías. Sin embargo, no suele utilizarse de manera despectiva, sino a modo de apodo en situaciones informales entre amigos o familiares. Es uno de los insultos cariñosos.
Pollaboba. Según recoge la Academia Canaria de la Lengua, se emplea para describir a una persona imbécil y/o cretino. Este término se hizo especialmente popular en el año 2022 cuando el diputado palmero Asier Antona llamó así al entonces ministro de Consumo Alberto Garzón tras sus polémicas declaraciones sobre las macrogranjas.
Machango. Otro de los insultos con varios significados, según el contexto, pero generalmente se refiere a una persona de poco seso y ridícula, o sea, un tonto. También se utiliza para definir despectivamente a un niño, o incluso a una figura humana o animal hecha sin esmero (un muñeco).
“Machangada” también abarca gestos o movimientos graciosos o grotescos, acciones o palabras consideradas superficiales o poco formales, y comportamientos o comentarios de poca importancia, propios de niños.
Tolete. Su significado literal es el órgano reproductor masculino, pero en Canarias se utiliza como un término peyorativo para expresar que alguien es bobo o tonto, describir a alguien vanidoso o ridículo.
Chafalmeja. La palabra chafalmeja es un canarismo que alude a una persona de conducta informal e irresponsable, lo que en términos valorativos del español se conocería como insensato o imprudente.
Bocachancla. Este insulto se dirige a alguien que habla demasiado y sin filtro, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Sugiere una persona indiscreta o que no sabe cuándo callarse: un bocazas que todo lo larga.
Cachanchán. Puede hacer referencia a trabajadores inexpertos e incompetente, a personas chanchulleras o una persona vieja y decrépita.
Enclenque. Este término se emplea para describir a alguien débil o frágil, tanto física como emocionalmente. Sugiere una falta de fortaleza o resistencia.
Bobomierda. Se utiliza para insultar a alguien que es considerado tonto o estúpido. Es muy típico en las Islas y toma sentido de las dos palabras que lo componen: bobo, que significa tonto, y mierda, añadiendo un énfasis despectivo.
Jocicudo. Se dice de una persona extremadamente entrometida o curiosa, aunque también hace referencias a quienes ponen caras de malestar. También se utiliza como verbo: jociquear (se pronuncia generalmente josiquiar). En este sentido, se refiere a husmear, cotillear.