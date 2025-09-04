La familia de James, desaparecido en Canarias, no descarta que sea víctima de un crimen: “Hay demasiados detalles sin explicación”

El británico James Nunan, de 34 años y desaparecido en Canarias, ha generado alarma en Reino Unido tras el hallazgo de su embarcación, Kehaar, a la deriva a unos 50 kilómetros al sur de Gran Canaria. A bordo se encontró a su perro, Thumbelina, pero no hay rastro de él desde la noche del 18 de agosto, confirma el medio inglés The Sun.
Nunan, natural de Reading, Reino Unido, emprendió en marzo solo una travesía marítima con destino a Brasil, financiada con sus ingresos como albañil.
El 18 de agosto se lo vio por última vez en Las Palmas: grabó un Facebook Live en Playa del Confital, visitó el pub Paddy’s Anchor y luego entró a una tienda kebab, donde compró comida con su tarjeta bancaria sobre las 22.39 horas.
Llevaba su pasaporte colgado del cuello, aunque ese mismo día le robaron la mochila. Al día siguiente denunció el pasaporte como perdido en el consulado irlandés.
Ante la ausencia de noticias, su madre lo reportó como desaparecido a la policía de Essex el 22 de agosto. Entre el 24 y 25 de agosto, se recibió una alerta pan-pan —nivel inferior al mayday— desde su embarcación, indica el citado medio británico.
The Sun señala que las autoridades españolas, con apoyo del Reino Unido, vía Interpol, y de la Embajada británica han comenzado una investigación formal. Se inició un expediente judicial en Las Palmas, y se autorizó el rastreo de dispositivos electrónicos y registros bancarios del desaparecido.
La familia sospecha que podría haber habido intervención de terceras personas. Su hermana, Nikita Goddard, apeló públicamente: “No creemos que simplemente se cayera, hay demasiados detalles sin explicación”.
Por su parte, el personal del pub fue instruido a no hacer declaraciones, y testigos relatan que estaba visiblemente ebrio pero sin comportarse de forma extraña.