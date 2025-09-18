200 jóvenes extutelados hallan empleo en Canarias por acuerdos con empresas

Más de 200 jóvenes con edades que comprenden en su gran mayoría desde los 18 a los 20 años, y que tienen en común haber sido tutelados por el Gobierno de Canarias cuando aún eran menores, han logrado dar un paso esencial para su integración social como es conseguir su primer empleo a través de programas de colaboración entre el sector público y empresas asentadas en el Archipiélago.
Así lo desveló ayer a DIARIO DE AVISOS el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, horas después de celebrar una comparecencia de prensa en Fuerteventura para informar, precisamente, de la contratación de 42 de estos chicos y chicas en un hotel reinaugurado en dicha isla por la cadena Meliá, una de las firmas que se han sumado a dichos programas y que, según sus representantes, confían en ampliar la experiencia a sus hoteles ubicados en otras Islas.
“En el caso de hoy [ayer para el lector], se trata de 42 migrantes que estaban tutelados hasta su mayoría de edad, pero con estos convenios se están beneficiando tanto los jóvenes locales como los foráneos”, detalló Candil, si bien hay que tener en cuenta que los menores tutelados en las Islas actualmente son, aproximadamente, unos 1.500 de nacionalidad española, por los más de 5.000 llegados desde el extranjero a raíz de la crisis humanitaria derivada de la Ruta Atlántica, que alcanzó en 2024 niveles tan elevados que se batieron todos los registros de la llamada crisis de los cayucos, acaecida en la primera década de este siglo.
Cuestionado sobre el caso majorero, el viceconsejero explicó que desde hace más de un año impulsan desde su departamento y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias que, hoy mismo, se plasmará en otro convenio alcanzado con el sector de la construcción en Gran Canaria por el cual otros 270 chicos también optarán a su primer empleo.
Candil detalló que esta iniciativa persigue dos objetivos tan ambiciosos como son facilitar la integración de unas personas abocadas al tremendo reto de tener que buscarse la vida con 18 años tras perder la tutela gubernamental y, a su vez, implicar a empresas que por otra parte necesitan cubrir unas plantillas afectadas por el envejecimiento de una población como la del Archipiélago.
“En realidad, se trata de distintos programas que se están llevando a cabo con la colaboración del Servicio Canario de Empleo y las cámaras de comercio, además de otras entidades sociales”, describió Francisco Candil antes de aclarar que “no solo trabajamos con empresas del sector turístico o de la construcción, sino también de la automoción [el grupo líder en Canarias Domingo Alonso ya ha dado trabajo a otra treintena de chicos, detalló], del metal o el comercio, entre otros. No importa si se trata de una gran empresa o una pyme”.
El viceconsejero también resaltó otros aspectos de interés a la hora de preservar los derechos laborales de estos jóvenes como es el hecho de que sus contratos son iguales al de cualquier trabajador de la empresa en cuestión, con el plus de facilitar un apoyo formativo básico para su bienestar a la hora de gestionar sus nóminas, el uso de tarjetas bancarias y similares, ya que no pocos de ellos carecen del mismo dadas las precarias condiciones que les condujeron a ser tutelados por las autoridades.
Candil informó que otras cadenas hoteleras como Barceló ya han contratado por esta vía y que en breve Riu hará lo propio, así como que entidades como Ecca Social (una de las fundaciones derivadas de Radio Ecca) es un aliado relevante por lo que respecta a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al igual que otra fundación como es Main hace lo propio en la de Las Palmas.
Preguntado sobre por qué su departamento no ha publicitado anteriormente una iniciativa del calado social que tiene la que nos ocupa, el alto cargo reconoció que “decidimos hacerlo cuando pudiéramos presentar realidades como este convenio con la cadena Meliá en Fuerteventura y los que tendrán lugar a medida que se concreten. Hay empresas que han empezado contratando a dos o tres jóvenes extutelados, lo que también les ha facilitado una experiencia antes de decidirse por más incorporaciones”.
Incluso, el consejero reconoció que entidades sociales de otras comunidades autónomas ya se han interesado para facilitar la integración de menores migrantes procedentes de las Islas.