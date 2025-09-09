La Aemet prevé otro ‘potaje meteorológico’ este miércoles: lluvia, calor y viento

La previsión meteorológica para mañana indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles ocasionales en especial en medianías del noreste, y de poco nubosos en el este, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 10 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionalmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste.
La previsión de la Aemet en la provincia de Las Palmas
En la provincia de Las Palmas, la previsión indica que en el norte de Gran Canaria habrá predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, siendo más probable en medianías; y con cielo poco nuboso o despejado en el resto.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos con intervalos nocturnos en general, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en costas y un ligero descenso en zonas de interior que puede ser moderado en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará alisio fuerte en las vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.