Aguaceros, tormentas y bajada de temperaturas: así estará el tiempo en Canarias, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con apertura de claros en las horas centrales y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías del nordeste. En el resto, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad alta.
Habrá calima ligera en retirada progresiva durante la primera mitad del día, sin descartar que persista en medianías del sur.
Las temperaturas descenderán en general, con valores entre los 27 grados de máxima en Lanzarote y los 17 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará del nordeste, moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y en cumbres. En zonas costeras del suroeste se esperan brisas.
En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, localmente 6 y ocasionalmente 7, con marejada o fuerte marejada. En las costas del oeste, suroeste y sur, viento variable de fuerza 2 a 3 y marejadilla o rizada. Se espera además mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, con posibilidad de aguaceros, tormentas ocasionales y visibilidad temporalmente regular.
Previsión por islas
- Lanzarote: cielos poco nubosos salvo intervalos de altas. Calima ligera en retirada. Temperaturas entre 22 y 27 grados.
- Fuerteventura: cielos poco nubosos con intervalos de altas. Ligero descenso térmico. Puerto del Rosario, 22 y 25 grados.
- Gran Canaria: nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias en medianías. Calima ligera en retirada. Descenso de temperaturas. Las Palmas, 22 y 25 grados.
- Tenerife: nuboso en el norte, con posibilidad de lluvias débiles en medianías del nordeste. Calima ligera en retirada. Santa Cruz, 22 y 26 grados.
- La Gomera: intervalos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles en medianías. San Sebastián, 23 y 27 grados.
- La Palma: nuboso en el norte y este, con baja probabilidad de lluvias en medianías. Descenso térmico. Santa Cruz, 22 y 24 grados.
- El Hierro: poco nuboso en general, con intervalos en el norte. Valverde, 17 y 21 grados.