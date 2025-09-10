‘La Bella y la Bestia’ se inspiró en Tenerife: la sorprendente historia real detrás del cuento

El conocido cuento de La Bella y la Bestia, popularizado por Disney en 1991 y convertido en uno de los clásicos más reconocibles de la factoría, tiene posibles raíces en una historia real ocurrida en el siglo XVI y vinculada a Canarias.
El protagonista fue Pedro González, conocido en Europa como Petrus Gonsalvus, nacido en Tenerife en 1537 y afectado por hipertricosis congénita, una rara condición que provoca un crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo.
De niño fue secuestrado por corsarios y trasladado hacia Bruselas para ser entregado al emperador Carlos V, aunque finalmente acabó en la corte de Enrique II de Francia como una rareza exótica.
El monarca decidió educarlo como a un noble, lo que le permitió aprender idiomas, protocolo y costumbres cortesanas. Con el tiempo adoptó el nombre latinizado de Petrus Gonsalvus.
En Francia se casó con Catalina Rafelin, un matrimonio inicialmente concertado por la corte que con los años se consolidó en una unión estable. Tuvieron seis hijos, de los cuales cuatro heredaron la misma enfermedad.
El tinerfeño que inspiró el cuento de ‘La Bella y la Bestia’
Retratos de la familia se conservan en el Castillo de Ambras, en Austria, y fueron interpretados como posibles referencias visuales para el desarrollo literario del mito de la Bella y la Bestia.
La escritora francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve publicó en 1740 la primera versión de La Belle et la Bête, que posteriormente fue simplificada y popularizada por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1756.
La conexión con el caso de Pedro González, conocido también como el “salvaje gentilhombre de Tenerife”, se apoya en esos retratos y en la notoriedad que alcanzó su figura en la Europa del Renacimiento.
El periodista Enrique Carrasco investigó esta biografía en su ensayo Petrus Gonsalvus, mi vida entre lobos (2006), donde detalla cómo el isleño fue protegido en las cortes y exhibido como curiosidad en un contexto en el que abundaban los “gabinetes de maravillas”.
La historia de ‘La Bella y la Bestia’, conocida en toda Europa
El interés por esta relación entre el cuento y Tenerife se ha reavivado gracias a divulgadores en redes sociales, como el creador de contenido Eyle Sanz Romero (@eylesanz_), que ha recordado en TikTok cómo la historia de Gonsalvus se extendió por Europa y pudo servir de inspiración a la fábula francesa.
La historia real convive hoy con las múltiples adaptaciones literarias y cinematográficas de La Bella y la Bestia, entre ellas la célebre película animada de Disney de 1991 —primera cinta de animación nominada al Óscar a mejor película— y la versión de 2017 protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, basada en la adaptación de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.