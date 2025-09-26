La FIFA suspende un año a Gabri Palmero por “falsificación de documentos”

Unionistas de Salamanca ha decidido separar de los entrenamientos y la competición a Gabriel Felipe Arrocha, ‘Palmero’, después de conocerse la sanción de la FIFA al jugador y a otros seis integrantes de la selección de Malasia, así como a la propia federación de ese país, por vulnerar el artículo 22 de su Código Disciplinario.
“El club está recopilando toda la información sobre este asunto para valorar las medidas a adoptar. Hasta entonces, el futbolista permanecerá al margen de la actividad deportiva”, indicó la entidad en un comunicado oficial.
Arrocha, que llegó este verano cedido por el CD Tenerife, fue convocado recientemente con Malasia para disputar los amistosos frente a Singapur (4 de septiembre) y Palestina (8 de septiembre) en el estadio Bukit Jalil.
La sanción de la FIFA
El máximo organismo del fútbol mundial anunció este viernes la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y varios jugadores, a quienes acusa de haber utilizado documentación manipulada para justificar su elegibilidad con la selección.
En la lista de sancionados aparecen, además de Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió lo siguiente:
- La FAM deberá pagar una multa de 350.000 francos suizos.
- Cada futbolista afrontará una sanción económica de 2.000 francos suizos.
- Los siete jugadores quedan inhabilitados durante 12 meses para cualquier actividad relacionada con el fútbol, a contar desde la fecha de notificación.
El expediente se abrió tras el encuentro del 10 de junio de 2025 entre Malasia y Vietnam, clasificatorio para la Copa Asiática 2027, en el que participaron los futbolistas investigados. La FIFA recibió después una queja sobre la elegibilidad de algunos de ellos, lo que llevó a iniciar la investigación.
Además, el caso sobre los criterios de convocatoria de Malasia ha sido remitido al Tribunal del Fútbol de la FIFA para su estudio.
La decisión ya ha sido comunicada oficialmente a la FAM y a los jugadores, quienes disponen de diez días para solicitar la resolución fundamentada. En caso de hacerlo, la FIFA publicará el documento en su portal legal y la sanción podrá ser recurrida ante la Comisión de Apelación.