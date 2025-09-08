La Laguna contará con dos nuevas plazas: tendrán más de 4.000 metros cuadrados

El municipio de La Laguna ganará dos nuevas plazas, una en Camino Tornero, que dará respuesta a una histórica demanda vecinal, y otra en el barrio de Vistabella.
Así, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó, en su última sesión, el expediente para la licitación del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución para la creación de dos nuevas plazas: El Tornero (Camino Tornero) y Sor Ángela de la Cruz (Vistabella), por un importe total de 71.559,77 euros (IGIC incluido), y que se dividirá en dos lotes, uno por importe de 60.756 euros para la plaza El Tornero y otro por 10.803 euros para la de Sor Ángela de la Cruz, según recoge el expediente.
La finalidad de los proyectos es definir las obras necesarias para la creación de dichas plazas como espacios de ocio y esparcimiento para la población, según fuentes del área de Obras e Infraestructuras.
Así, detallaron, se incluirán en el proyecto las instalaciones que sean necesarias para que las plazas queden en perfectas condiciones para su uso, como el alumbrado público, las redes de telecomunicaciones, electricidad, agua potable, saneamiento, pluviales y red de riego, entre otras cuestiones. Asimismo, cada plaza incluirá el mobiliario urbano, servicios y dotaciones más idóneos para dar respuesta a las necesidades particulares de cada lote.
El concejal responsable del área, Ángel Chinea, señaló que estas dos nuevas plazas “responden al compromiso del gobierno de La Laguna por seguir ampliando y mejorando los espacios públicos abiertos, que son fundamentales a la hora de favorecer el desarrollo de la vida vecinal”. Además, “atendemos a una demanda ciudadana que en el caso del Camino Tornero es muy antigua, pero que ha resultado más compleja desde el punto de vista de la ordenación urbanística”, apuntó.
En cuanto a los plazos previstos, una vez licitada y adjudicada la redacción de los proyectos, el concejal indicó que “tenemos una previsión de un mes para la redacción del proyecto básico, que será presentado públicamente a la ciudadanía, y dos meses y medio para el proyecto de ejecución que, tras el periodo de información pública, incluirá los detalles técnicos necesarios para la ejecución de las obras”.
El Tornero
En concreto, en cuanto a la futura plaza El Tornero, ésta se ubicará en un solar junto al número 84 del camino que lleva el mismo nombre, y se ejecutará simultáneamente con el viario que conectará el Camino Tornero con la calle Aceviño, según información desde el área de Obras. La superficie total de la actuación, incluyendo el viario y el área de juego infantil y áreas ajardinadas, supone unos 4.000 metros cuadrados.
En relación con las necesidades de esta futura plaza, detallaron, se pretende crear un espacio multifuncional que acoja actividades y eventos al aire libre, además de zonas ajardinadas y diferentes servicios que, al menos, incluyan una cancha deportiva polivalente, un parque infantil inclusivo y máquinas biosaludables para complementar, a escala de barrio, los servicios que ya aporta el parque y el complejo deportivo municipal de San Benito, a menos de un kilómetro de esta ubicación.
Sor Ángela de la Cruz
Respecto a la plaza Sor Ángela de la Cruz, se ubicará en un solar junto al número 1 de la calle que lleva el mismo nombre, en el barrio de Vistabella, que actualmente se usa de forma parcial como aparcamiento y tiene una superficie de unos 586 metros cuadrados.
Con la futura actuación se pretende lograr un espacio que conjugue la vegetación con el mobiliario urbano permitiendo la estancia en condiciones de confort, así como actividades destinadas al ocio infantil, máquinas biosaludables, equipamiento para mascotas o aquellas otras que se consideren idóneas para este emplazamiento durante el desarrollo del proyecto, según información desde el área.