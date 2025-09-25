Luz, la tinerfeña detrás de Pendientera, la marca de complementos y moda agénero que llevan las estrellas de la tele

En 2010, la tinerfeña Luz Sánchez Aguilar creó Pendientera, una marca de complementos con un objetivo claro: que cada pieza fuera única, sostenible y original. 15 años después, ha logrado, entre otras cosas, que algunas de sus piezas luzcan en los principales programas de televisión, además, con una filosofía muy clara que aboga por la igualdad.
Sostenibilidad e igualdad
La apuesta por materiales sostenibles y reciclables ha sido siempre un objetivo de Pendientera. Con el objetivo de mantener ese compromiso con la sostenibilidad, reutilizan siempre que es posible residuos de metacrilato procedentes de la industria de la construcción.
Desde hace cuatro años también incorporan plástico vegetal (acetato de celulosa), un bioplástico elaborado a partir de subproductos agrícolas como millo, caña de azúcar o trigo. “El acetato de celulosa es biodegradable, lo que garantiza que todos nuestros diseños sean sostenibles; aún más al producirse en series muy limitadas o bajo pedido”.
Hacen accesorios con otros materiales, pero sus líneas principales están basadas en el metacrilato y el plástico vegetal.
El salto a la televisión de Pendientera
Es habitual ver complementos de Pendientera en algunos de los programas más populares de la televisión. Cristina Pedroche, Lalachus o Alba Carrillo son solo algunas de las presentadoras que han aparecido en programas como Bake off o Zapeando.
En los inicios, Luz entró en el mundo de las redes sociales con el boom de los blogs, especialmente los de moda: “Ahora, por ejemplo, colaboro con los estilistas de Zapeando. Personajes muy populares, como la Terremoto de Alcorcón, también han lucido mis diseños”.
Una moda sin género y de amplio tallaje
Las inquietudes de esta ilustradora tinerfeña la llevaron, además, a hacer una incursión en el mundo de la moda con los mismos objetivos que sus complementos.
“La moda está diseñada y estampada en Tenerife, con tintas al agua y certificado Certificado OEKO TEX: “Son nuestros propios estampados apostando por una moda que no tiene género y es de un amplio tallaje. Creemos que esa moda, inclusiva y agénero, son valores clave de Pendientera”.
Ha sido precisamente esa faceta de la moda la que ha hecho que Luz (Pendientera) haya sido premiada en el festival Cuerpos de Orgullo, que se celebra en El Sauzal del 17 al 30 de septiembre, con el Premio Itziar Castro a la Visibilización Corpodisidente en la Moda: “Me ha hecho especial ilusión porque abogo por la moda agénero y la visibización de todo tipo de cuerpos. Itziar era una de las embajadoras más importantes de Pendientera…”.
Sus piezas de moda, con el objetivo de poder ser probadas en el lugar, solo se venden en Nanai, en La Laguna, donde también se venden los complementos, estos también se pueden adquirir en los siguientes espacios: La Cala, Puerto de la Cruz, Librería Barco de Papel, en el Sauzal, Librería de Mujeres y May Green Collective, en Santa Cruz de Tenerife, Galería Vegueta, en Gran Canaria y Andrágora, en la isla de La Palma.