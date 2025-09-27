Más de mil efectivos participan en un operativo sin precedentes en Tenerife

Más de mil efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Brifor, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria, Protección Civil, Cruz Roja, voluntariado local, así como organismos científicos como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el CSIC-IGME y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) participaron ayer en el primer simulacro de erupción volcánica de España que se realizó en Garachico en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (EU-MODEX).
Este ejercicio de simulación también dejó como saldo unas 200 personas evacuadas, 188 viviendas sepultadas por la lava, afecciones al tráfico aéreo, núcleos de población confinados por la mala calidad en El Tanque, y una Isla mejor preparada y con mayor capacidad para ofrecer una respuesta efectiva y coordinada ante una crisis volcánica.
Esa es la conclusión a la que llegaron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el presidente del Consorcio EU-MODEX LOT 4, Bogdan Pop, durante la rueda de prensa que ofrecieron al finalizar el simulacro para evaluar sus resultados junto a los responsables de todas las instituciones y municipios participantes.
“Los objetivos se han cumplido y nos llevamos grandes lecciones y aprendizajes de esta experiencia”, sostuvo Dávila. En este sentido, añadió que con los datos recogidos “se procederá a realizar una evaluación técnica en profundidad que permitirá identificar fortalezas, necesidades de ajuste, y mejoras operativas. Los resultados serán integrados en los planes operativos del Cabildo y puestos a disposición de las instituciones insulares y nacionales, así como de los organismos europeos implicados”.
Por su parte, la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, reiteró su felicitación a todos los integrantes del simulacro que han demostrado su capacidad de reacción y trabajo. “No solo nos preocupa sino nos ocupa la población de Tenerife y hoy hemos demostrado que estamos mejor preparados para un emergencias de estas características”.
El viceconsejero del Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, indicó que “tanto todo el operativo participante como la población de Garachico ha tenido una conducta ejemplar y demuestra la importancia de unir voluntades para estar mejor preparados ante las emergencias”.
El ejercicio de riesgo volcánico incluyó la ejecución de 13 ejercicios de alta complejidad técnica, tanto de campo como de mesa, en una extensión de unos 30 kilómetros cuadrados, desde las 08.00 hasta las 14.00 horas. Los escenarios abarcaron desde evacuaciones masivas hasta incidentes secundarios como fugas de gases, búsqueda de desaparecidos, atención prioritaria a personas con movilidad reducida y evacuación de animales. Estos ejercicios han permitido evaluar la interoperabilidad entre distintas instituciones y cuerpos de seguridad, así como la eficacia de los protocolos de actuación establecidos.
Una de las innovaciones destacadas ha sido la activación del sistema ES-Alert, herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a los teléfonos móviles de la población afectada.
El director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó a primera hora la erupción simulada, que comenzó a las 10.00 horas y generó una columna de ceniza de 8 kilómetros de altura.
La zona afectada fue la de Arenas Negras, justo donde el 5 de mayo de 1706 el volcán de Trevejo arrasó el puerto de Garachico, que entonces era el más importante de la isla. La colada avanzó con rapidez hacia el acantilado sobre el municipio donde, supuestamente, llegó hacia 11.30 horas, para alcanzar el mar al mediodía y empezar a formar un delta lávico.
No se sintieron terremotos asociados a la erupción y la afección más destacada fue la calidad del aire, según explicó la jefa del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román.
Esta última también detalló que en el ejercicio se han producido numerosos incidentes simultáneos, desde problemas de tráfico durante la evacuación, transporte de mascotas y animales, búsquedas de personas desaparecidas y rescate de bienes culturales en riesgo por las coladas.
También se ensayó el uso de drones, que aportaron imágenes en tiempo real para el Comité Científico y facilitaron la detección de nuevas coladas y concentraciones térmicas. Asimismo, se desplegaron sensores fijos y móviles para medir la presencia de gases volcánicos, que tuvo como consecuencia el confinamiento de dos colegios en El Tanque.
Durante este simulacro fueron activados el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) en fase de emergencia (semáforo rojo), el Plan de Emergencia Insular, el Plan Insular por riesgo de erupción del Cabildo de Tenerife y los planes municipales de emergencia de todos los ayuntamientos de la Isla.