Condenan por violencia vicaria al hombre que mató a la mascota de su pareja en Canarias

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a 12 meses y un día de prisión a un vecino de la capital grancanaria que el pasado 13 de septiembre, en presencia de la que era su pareja, tiró por un risco costero al perro que tenían ambos como mascota, un podenco de cuatro meses, causándole la muerte.
Como destaca la información facilitada desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), esta sentencia tiene particular interés dado lo novedoso de aplicar la perspectiva de género a un delito que a priori no estaría contemplado entre los que son competencia de un juzgado de estas características, pero el tribunal argumenta en un fallo que ya es firme el por qué de tal decisión.
“Aquí”, subraya la magistrada Auxiliadora Díaz en la sentencia que nos ocupa, “la muerte del animal fue el instrumento elegido para causar el menoscabo psíquico (…). No se trata de una mera simultaneada fáctica, sino de una finalidad concreta: matar al animal para quebrar psíquicamente a la mujer”, se recoge en dicho documento cuya copia ha sido facilitada a los medios de comunicación.
Como ha confesado el ahora condenado y se consideran hechos probados acaecidos en la capital grancanaria, fue el pasado 13 de septiembre cuando el varón en cuestión llamó por teléfono a la que entonces era su pareja sentimental, y le dijo: “Voy a matar al perro y después me mato”, en referencia al podenco de casi cuatro meses que era propiedad de ambos.
A continuación, sigue la sentencia, se dirigió por el Paseo de las Canteras hasta la carretera del Rincón, donde se presentó su pareja lógicamente en su afán de evitar semejante crueldad, pero una vez allí el acusado le dijo a la mujer “no te acerques o tiro al perro y me mato”.
Acto seguido, “y con ánimo de menoscabar la integridad psíquica de su pareja, lanza al perro por un risco, golpeándose éste contra las escolleras, lo que provocó su muerte”.
Aplicar la perspectiva de género, expone la sentencia “supone entender que estamos ante un caso de violencia vicaria sobre animal de compañía, cuyo fin era perpetuar la dominación y el control sobre la mujer, reforzando la necesidad de una respuesta punitiva agravada y de medidas de protección eficaces”, concluye la magistrada.
Resta añadir que la pena de cárcel queda en suspenso al carecer de antecedentes.