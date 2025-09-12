Torres, tajante sobre el monumento a Franco: “No puede haber un monumento que exalte una etapa de tortura y persecución”

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, espera que el monumento a Franco que se encuentra en Santa Cruz de Tenerife se retire o, si finalmente los especialistas dicen que hay que declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), se resignifique.
Torres, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ha señalado que hay que dejar trabajar a los especialistas para que culminen su investigación sobre si este monumento tiene razones objetivas para ser BIC.
En caso de que así sea, ha asegurado que hay que resignificarlo con claridad “para que cualquier persona que vea ese monumento sepa lo que fue, lo que reflejó y qué defendía”.
“Y si no es declarado BIC, hay que cumplir con la ley y debe ser retirado“, ha agregado el ministro, quien se ha reunido con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con quien ha tenido “un buen y educado intercambio de opiniones”.
Según ha comentado, está de acuerdo “en muchas de las cuestiones” con Bermúdez porque los demócratas no tienen ninguna diferencia cuando se habla de eliminar todo aquello que está en contra de la democracia.
Sobre que sea declarado BIC ha dicho que no va a opinar, si bien ha insistido en que está claro “de manera objetiva” que el monumento refleja una etapa de la historia que hay que recordar para no repetir.
“No puede haber un monumento que exalte como fue su origen, una etapa que fue de absoluta ausencia de libertades, y además de tortura y de persecución a quien pensaba distinto”, ha apostillado.