Fallece la escritora y expolítica tinerfeña Dulce Xerach

La escritora y expolítica tinerfeña Dulce Xerach Pérez ha fallecido este jueves en Madrid a los 56 años. Las fuentes han señalado que al parecer el fallecimiento se produjo de forma repentina mientras estaba alojada en un hotel de la capital.
Nacida en 1969, Dulce desarrolló una amplia trayectoria en el ámbito cultural y político de Canarias. Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, obtuvo también la titulación en Gestión Cultural y se doctoró en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid.
Su andadura política comenzó en 1995, cuando accedió al Parlamento de Canarias. Posteriormente formó parte del Gobierno autonómico y del Cabildo de Tenerife, con especial vinculación al área cultural.
Fue una de las grandes impulsoras del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), donde quedó integrado el proyecto inicial de un Centro de Arte Contemporáneo dedicado al pintor surrealista Óscar Domínguez, cuya obra defendió recuperar.
También fue creadora y promotora del Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife. En octubre de 2024 participó en ese mismo espacio junto a la periodista Cristina Fallarás en el encuentro La Literatura es Femenina. Además, ejerció como presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y como profesora en la Universidad Europea de Canarias.
En su faceta literaria creó al personaje de la inspectora María Anchieta, protagonista de varias novelas de género negro. Entre sus títulos destacan Robo en São Paulo (2014), Asesinato en una playa de Londres (2015), Secuestro en Hong Kong (2019) y Muerte en la Bienal de Venecia (2022).
Fue reconocida por su activismo en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres. Además, fue firme defensora de los derechos de la infancia y reivindicó la dignidad de las personas que fallecen en la ruta del Atlántico.
Dulce Xerach participaba como colaboradora en varios medios de comunicación de las Islas.