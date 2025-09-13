La Orotava estrena un parque sostenible de 9.300 metros cuadrados

El municipio de La Orotava, en concreto la urbanización Los Trazos, que se encuentra entre los barrios de La Piedad, La Fariña y Candelaria del Lomo, cuenta desde ahora con una gran zona de ocio y esparcimiento público. El alcalde, Francosco Linares, inauguró el jueves pasado un parque multifuncional, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros.
Linares subrayó que se trata de un parque innovador que apuesta por la sostenibilidad. Así, las zonas verdes se han diseñado para un bajo consumo de agua y bajo mantenimiento, adaptándose a la nueva realidad climática. Se crean grandes espacios verdes sin hacer uso del césped o plantas que requieren un alto consumo de agua.
Además, este espacio se convierte en un jardín temático de plantas autóctonas, pues cuenta con un amplio abanico de vegetación canaria, con especies como tabaibas, palo blanco, mocán, acebuche, hayas, palmeras, dragos, madroños, barbusano, pino canario y sabina.
Por ello, el nuevo parque de Los Trazos es, además de un gran pulmón verde, una auténtica aula didáctica y puede cumplir una función educativa para que escolares o cualquier persona pueda conocer más sobre las especies autóctonas, ya que contará con paneles explicativos con las características de cada una de las especies.
A pesar de la pendiente del terreno, que ha dificultado el desarrollo del proyecto porque se dan porcentajes de hasta el 30% en algunos puntos, el parque se ha diseñado con paseos y miradores, que se complementan con otros espacios para su uso y disfrute. Los más pequeños disponen de una área infantil en un espacio privilegiado, aprovechando la parte alta del terreno, donde también se ubica una gran terraza-mirador. Además, se cuenta con una zona dedicada al ejercicio con la instalación de juegos biosaludables y un espacio para la calistenia.
Este nuevo parque público se ubica en una zona con una población de unos 5.000 habitantes, aproximadamente, pero es un espacio abierto para el disfrute de la ciudadanía en general. Así, se aprovechó este proyecto para la mejora de la calle Puenteareas y la ampliación del área de estacionamiento, por lo que la actuación global del proyecto abarcó 11.000 metros cuadrados. Se han creado en total 36 plazas de aparcamiento, dos de ellas para personas con discapacidad. Y se prevé ampliar el espacio para estacionar.