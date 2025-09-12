Pepe Benavente anuncia su retirada en Atlántico Televisión

Pepe Benavente pasó por el plató del programa Minuto 33, de Atlántico Televisión. En el progrmaa conducido por Carmelo Rivero, el cantante no solo confesó algunos de sus secretos tras una larga trayectoria, sino que desveló que piensa en la retirada.
“Quería contar esto aquí para toda mi gente, como siempre digo. El próximo año quiero dosificarme, tengo que hacerlo. Pepe Benavente actuó 22 días en agosto; en septiembre, 24”, dijo.
El cantante recordó que tiene 71 y cree que “no puede” mantener ese ritmo: “Si llego a enero, tendré 72 años. Quiero disfrutar de mi familia, disfrutar de la vida”.
Pepe Benavente: “Tengo miedo a que me pueda dar un ictus”
Pepe Benavente aludió, de forma directa, a su salud para también comenzar a “bajar el ritmo” antes de su retirada definitiva: “Mucha gente está sufriendo ictus o infartos. Tengo miedo a eso. Alguna vez me dará algo, por eso quiero viajar y disfrutar. Es verdad que cuando estos tres días fuera de casa echo mucho de menos esto”.
Por eso, por salud y porque ha llegado el momento de “parar un poco” la idea de Pepe Benavente es reducir tras el verano el número de actuaciones: “Subiré el caché y, si no hago 10 actuaciones hago cinco, pero esas cinco las cobro mejor. Llevo 55 años sobre los escenarios. En eso valoramos poco a la gente de la tierra. Yo he actuado con gente que viene de fuera, en el mismo escenario, y que cobraba 20 veces más que yo. Una retirada a tiempo es un triunfo. Quiero salir por la puerta grande”.
En esa retirada progresiva, el cantante espera hacer “tres, cuatro, quizás cinco”, actuaciones al mes: “En mayo tengo cuatro cosas, me llamaron y ya he dicho que no quiero hacer más de cinco. Creo que es lo mejor”.
Benavente recordó un episodio que provocó también que comenzar a pensar en la retirada: “Fui a recoger unas cebollas a casa de un amigo tras una verbena. Pisé el cordón del zapato, quedé en el suelo, con mucho dolor, me llevaron al centro de salud de Tacoronte y, tres días más tarde, me pusieron una prótesis en el hombro derecho”.
Eso sí, Pepe Benavente reconoció que, por el momento, no sabe cuál será su canción de despedida de los escenarios: “Aún queda tiempo para eso, pero yo soy feliz cantando, quizás, una vez al mes”.