Pere Navarro, director de la DGT, despeja la ‘gran duda’ de los conductores: qué pasará con los cambios de etiquetas y los coches ya matriculados

Desde 2016, los coches nuevos en España se clasifican según sus emisiones contaminantes, lo que determina las restricciones a la circulación. Estas calificaciones llegan a través de las conocidas etiquetas medioambientales de la DGT, que en 2025 cumplen casi una década en vigor.
El sistema, sin embargo, sigue en el punto de mira. Con el paso del tiempo se han detectado fisuras en su funcionamiento. Fabricantes han logrado que modelos de gran potencia obtengan la categoría ECO gracias a la electrificación ligera, mientras que los híbridos enchufables disfrutan de ventajas sin diferenciar si se usan realmente en modo eléctrico.
Pere Navarro admite que el sistema está superado
El director de la DGT, Pere Navarro, ha reconocido públicamente la necesidad de una actualización: “Que el sistema actual de etiquetas ha quedado superado, no lo discute nadie”, señaló en una entrevista en Radio Nacional de España.
Aun así, dejó claro que la modificación no depende solo de Tráfico: “Otra cosa es la oportunidad de hacer el cambio. Nosotros seguimos todo lo que hay en los otros países, pero es un tema que lidera el Ministerio de Industria y Transición Ecológica. Nosotros solo somos un instrumento en esto”.
Sin retroactividad para los conductores
La gran duda entre los conductores es si los cambios afectarán a vehículos ya matriculados. Navarro despejó esa incógnita: “En el momento en el que se den las condiciones y nos den luz verde… ¡pam! Podremos hacer una propuesta y la actualización, aunque con el compromiso de que no podría haber efectos retroactivos perjudiciales para el ciudadano”.
Es decir, cualquier futura modificación no alterará la etiqueta ya otorgada a los coches vendidos hasta ese momento.
Cómo funciona el sistema actual de etiquetas
El distintivo ambiental de la DGT se reparte en cinco categorías:
- Etiqueta CERO (azul): vehículos eléctricos puros, de autonomía extendida, híbridos enchufables con al menos 40 km en modo eléctrico y de pila de combustible de hidrógeno.
- Etiqueta ECO (verde y azul): híbridos enchufables con menos de 40 km de autonomía, híbridos convencionales y coches propulsados por gas (GNC, GNL o GLP).
- Etiqueta C (verde): turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde enero de 2006 y diésel desde 2014, además de vehículos pesados y de más de 8 plazas matriculados a partir de 2014.
- Etiqueta B (amarilla): turismos y furgonetas ligeras de gasolina desde enero de 2000 y diésel desde 2006, junto con vehículos grandes matriculados a partir de 2005.
- Sin distintivo (A): los más contaminantes, que no cumplen con los requisitos anteriores y tienen mayores limitaciones en ciudades.