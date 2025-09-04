Recuperan el cuerpo sin vida de un pescador en Canarias

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han recuperado esta tarde el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de San Sebastián de La Gomera, según ha informado la Asociación Canarias, 1.500 km de Costa.
Según los datos difundidos, se trata de un pescador residente en la isla, que había salido en la tarde del miércoles a faenar y no regresó a su domicilio.
Operativo de búsqueda
Desde primera hora de la mañana de este jueves, una embarcación de Salvamento Marítimo rastreó la costa en la zona conocida como El Jorado, sin obtener resultados. Paralelamente, un equipo de buceadores de la Guardia Civil se desplazó desde Tenerife a La Gomera para sumarse a las labores de búsqueda.
Los familiares del desaparecido solicitaron también apoyo a buceadores y pescadores locales, conocedores de los fondos y corrientes marinas en este punto del litoral.
Finalmente, el cuerpo fue localizado y recuperado en el área inicialmente señalada como prioritaria en el operativo.
Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio por concluida la intervención.