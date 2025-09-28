El Pisaca Fest y el Día de los Animales animan el corazón de Santa Cruz de Tenerife

La zona centro de la capital tinerfeña se vistió ayer de fiesta con la celebración de dos eventos destinados a las familias, los cuales lograron reunir a cientos de personas en el corazón de la ciudad. Por un lado, la plaza del Príncipe se convirtió en el epicentro de las mascotas al acoger los actos programados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día de los Animales, mientras que a pocos metros, el barrio de El Toscal lucía sus mejores galas para sumergirse en una nueva edición del Pisaca Fest.
Así, la jornada por el Día de los Animales, promovida a través del área de Servicios Públicos, Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Bienestar Animal y la Fundación Santa Cruz Sostenible, y patrocinada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz, resultó un “éxito rotundo” tanto en asistencia como en impacto social, según destacaron ayer desde el Ayuntamiento, que puso en valor su compromiso con su condición de Ciudad Amiga de los Animales.
El público pudo disfrutar de una extensa oferta de actividades: desfile de mascotas, adopciones de animales, exhibiciones caninas de obediencia y agility a cargo del grupo de guías de la Policía Local, talleres prácticos (manejo correcto de la correa, elaboración de galletas para perros, etcétera), además de pintacaras infantil y charlas informativas impartidas por entidades especializadas, con temas como tenencia responsable, tráfico de fauna exótica o colonias felinas, entre otras.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, expresó su satisfacción por la celebración de este día y puso en valor que “ver cómo la plaza del Príncipe se ha llenado de solidaridad y conciencia refuerza nuestra convicción de que el respeto al mundo animal es un pilar social, comprometidos con los más de 45.000 perros censados en nuestra ciudad y quince zonas habilitadas para su disfrute, por lo que Santa Cruz demuestra que puede crecer con sensibilidad”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Bienestar Animal, Carlos Tarife, señaló que “desde 2014 celebramos el Día Mundial de los Animales, pero hoy [ayer] superamos expectativas, ya que la asistencia demuestra que hay un tejido social comprometido”. Y recordó que “seguimos trabajando con el Cabildo para mejorar espacios, especialmente en playas como Las Gaviotas, donde proyectamos una zona de baño para quienes deseen acudir sus perros”, y también puso en valor “nuestra política sancionadora contra quienes no cuidan de sus mascotas, que es una voluntad firme”.
Pisaca Fest familiar
Mientras, el barrio de El Toscal celebró ayer la segunda jornada del Pisaca Fest, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Luz y Vida, con la colaboración de Fiestas de Santa Cruz y el Museo Histórico Militar de Canarias.
Una jornada para las familias en la que los más pequeños de la casa pudieron disfrutar por la mañana de múltiples actividades infantiles y los espectáculos de El Rey León y el show del Payaso Cañita, y la música continuó con las actuaciones de Almas de Goma, Sureto, el Tributo a Hombres G de La Cagaste Burt Lancaster, y los ritmos de Agua del Chorro e Hydra 2.0.
La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, subrayó que “la gran acogida del Pisaca Joven Fest del viernes y la masiva asistencia del sábado son el resultado de un intenso trabajo con la Asociación de Vecinos Luz y Vida, por lo que nos enorgullece haber dado protagonismo a la juventud con ocio saludable y de calidad, mientras que la gran fiesta familiar y musical de ayer situó a la Casa Pisaca como un verdadero punto de unión y celebración para el distrito”.