Santa Cruz de Tenerife abrirá una consulta ciudadana sobre el uso del carril bici

El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé abrir un proceso participativo para decidir “entre todos” el futuro del carril bici. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha anunciado que esta medida se llevará a cabo una vez se pronuncie el Tribunal Supremo, al que el Consistorio ha recurrido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ordenó la paralización de las obras de la red ciclable en la capital.
Tarife respondió así a la petición formulada desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) y la Asociación de Comerciantes Zona Centro de Santa Cruz, que han reclamado al Ayuntamiento una revisión urgente del carril bici en las calles El Pilar y Villalba Hervás, donde “el modelo actual ha demostrado ser incompatible con la movilidad, la seguridad y la actividad comercial”, indicaron.
Para los comercios del centro, el carril bici que atraviesa estas dos calles está generando muchos problemas, en especial “por los elementos delimitadores instalados que impiden una respuesta adecuada en situaciones de emergencia o con la eliminación de espacios de carga y descarga”.
Al respecto, el edil añadió que “estamos pendiente del auto judicial, pero estoy de acuerdo con las asociaciones de comerciantes en buscar soluciones y por ello propongo abrir un proceso participativo para rediseñar ambas calles y ver qué futuro han de tener en caso de que la Justicia decida que hay que retirar el carril bici”.
En este sentido, Tarife abogó por volver a el modelo anterior o transformar el actual carril ciclable en zona peatonal, pero “se diseñará entre todos”.