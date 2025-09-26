Las dos plagas que ponen en jaque al campo canario: “Es muy complicado erradicarla”

La plaga de filoxera que afecta al norte de Tenerife no está erradicada, aunque el Gobierno de Canarias insiste en que se mantiene el control. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, señaló en comisión parlamentaria que se van a intensificar las medidas de inspección y búsqueda en raíz y suelo, dado que los expertos consideran inusual que en las variedades canarias solo se haya detectado en hojas.
El Ejecutivo ha realizado unas 4.400 inspecciones, con 66 indicaciones positivas, todas en la comarca Tacoronte-Acentejo, en un foco “muy delimitado” entre Valle Guerra y Tacoronte. Quintero precisó que los 66 focos han sido tratados y que más de la mitad ya se consideran eliminados.
El protocolo aplicado contempla tratamientos con productos autorizados por la UE, la quema o enterramiento profundo de las plantas infectadas y el sellado del terreno en un radio de 50 metros.
El próximo lunes se reunirá el Comité Científico-Técnico de la filoxera, con la participación de un experto de California. Paralelamente, se ha puesto en marcha un invernadero de doble capa y máxima seguridad, donde a finales de año se sanearán las primeras 12 variedades de vid, de un total de 30 solicitadas por los consejos reguladores.
Quintero afirmó que desde Tenerife no se permite la salida de material vegetal, uvas frescas, enseres, coches o cajas, medida adoptada por tiempo ilimitado para evitar la expansión de la plaga.
Además, se realizan controles en puertos y aeropuertos y se ha denegado el traslado de unas 40 solicitudes de movimiento de uvas en plena vendimia, de un total cercano a 1.000. El consejero recordó que la vendimia de este año ha sufrido una reducción del 20% al 40% por causas climáticas, no vinculadas a la filoxera.
Desde el PSOE, Manuel Fumero expresó preocupación por haber dado por contenida la plaga sin contar con todos los informes y pidió que los grupos parlamentarios puedan participar en el comité científico. Desde CC, Javier Pérez Llamas advirtió sobre la inquietud en La Palma por la posible expansión y subrayó la relevancia económica y ambiental de la vid en Canarias.
La plaga de cochinilla, “muy complicada” de erradicar
En la misma comisión, Quintero abordó la situación de la cochinilla americana en las tuneras silvestres. Reconoció que es muy complicado erradicar esta plaga, declarada en 2023, porque se extiende en terrenos abandonados y de difícil acceso. Según explicó, la cochinilla afecta principalmente a las variedades de higo blanco y rojo, mientras que el indio resulta más resistente.
Las plantaciones de Gran Canaria, Lanzarote y La Palma están prácticamente dañadas en su totalidad, mientras que en el resto de islas se encuentra más contenida. Quintero señaló que, en el ámbito profesional, se trabaja con variedades más resistentes y con tratamientos costosos, como el sellado en invernaderos.
Desde NC-bc, Luis Campos apuntó que la tunera ha sufrido un verano “terrible” en Gran Canaria y reclamó reforzar las actuaciones para evitar la desaparición de esta planta tradicional del archipiélago.