Las playas más peligrosas de Tenerife: alerta máxima en varios puntos de la Isla

Tenerife presume de algunas de las mejores playas del Atlántico, pero también de algunas de las más arriesgadas para el baño. Las corrientes marinas, el oleaje repentino y los desprendimientos en acantilados convierten a ciertos arenales en escenarios donde la prudencia es imprescindible.
Benijo, belleza salvaje con riesgo constante. La playa de Benijo, en Anaga, es uno de los paisajes más fotografiados de la Isla. Su arena volcánica y su entorno natural la convierten en un reclamo turístico. Sin embargo, la ausencia de socorristas y la presencia de fuertes corrientes hacen que sea un punto negro para los bañistas.
La Nea y Radazul, cierres frecuentes por oleaje. En la costa de El Rosario, playas como La Nea y Radazul suelen verse obligadas a cerrar el baño por la fuerza del mar. En episodios de fuerte oleaje, las banderas rojas son habituales y la seguridad se convierte en prioridad.
La Arena, pendiente peligrosa en el sur. La playa de La Arena, en Puerto de Santiago, destaca por su Bandera Azul y su arena oscura. Pero su pendiente acusada provoca que las olas rompan con violencia en la orilla, generando resacas inesperadas que han sorprendido incluso a los bañistas más experimentados.
Los Patos, prohibida por desprendimientos. En La Orotava, la playa de Los Patos permanece cerrada al público por el riesgo de caída de rocas desde el acantilado. A pesar de su fama entre los locales, el acceso sigue restringido por motivos de seguridad.
Riesgos comunes en las playas de Tenerife
- Corrientes de resaca en el norte y oeste.
- Oleaje repentino incluso en días soleados.
- Playas sin vigilancia, con ausencia de socorristas.
- Contaminación puntual y cierres temporales en arenales urbanos.
- Desprendimientos en acantilados con acceso limitado.
Consejos para bañarse con seguridad en las playas de Tenerife
- Respeta siempre las banderas de seguridad.
- Nada paralelo a la orilla en caso de corrientes.
- Evita zonas sin vigilancia o con acceso restringido.
- Consulta el estado del mar antes de entrar.
- Mantén siempre a los menores bajo supervisión.