Matan a puñaladas en Londres a un joven canario de 17 años

El grupo TecnoSound Canarias ha comunicado este martes el fallecimiento de Yeray Sánchez, un joven canario de 17 años que formaba parte de la empresa y era hijo del trabajador Henry Sánchez. La entidad ha transmitido públicamente su pesar por esta trágica pérdida.
El joven lanzaroteño fue ingresado en un hospital tras sufrir nueve puñaladas durante un ataque registrado el pasado 27 de agosto en Londres, frente a un restaurante McDonald’s en Old Kent Road. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el 3 de septiembre.
Yeray, natural de Lanzarote y muy vinculado a la Isla, pasaba allí sus vacaciones de verano con la familia. En los dos últimos años también colaboró en la compañía durante la temporada estival, dejando una huella especial entre sus compañeros. “Su ausencia nos ha dejado profundamente consternados”, señalaron desde el grupo.
En un mensaje firmado por el gerente, Eduardo Ferrer, la empresa ha enviado un mensaje de apoyo y afecto a los padres de Yeray, Henry Sánchez y Luz Elena, así como a su hermano Marvin —también parte del equipo— y a toda la familia Sánchez Morales.
El cuerpo del joven será trasladado a Lanzarote para darle sepultura en su tierra natal, aunque todavía no se han confirmado la fecha ni el lugar del velatorio.
TecnoSound Canarias ha reiterado su unión al dolor de familiares, amigos y allegados, mostrando su solidaridad en estos momentos difíciles.