Energías limpias para reformar el Guimerá, clave para asignar la obra

El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, en Junta de Gobierno, la adjudicación de las obras de restauración del Teatro Guimerá a la UTE VVO Construcciones y Proyectos –Víctor Rodríguez e Hijos, trabajos que previsiblemente comenzarán el próximo mes con una inversión de 3 millones de euros para 2025, además de comprometer el gasto futuro de 5.076.558 euros para 2026 y 2027, con el objetivo de llevar a cabo la reforma integral de este emblemático edificio de la capital.
La empresa ganadora del concurso obtuvo una puntuación mayor al ofertar placas fotovoltaicas en la caseta de obra como mejora adicional en relación a la otra oferta; resultando así con la máxima puntuación en dicho subcriterio en relación con el resto de licitadores, según explicó el jefe del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras.
Al respecto, aclaró que este añadido va conforme a la cláusula que dispone que “asignado el valor técnico a cada subcriterio, si ninguno alcanzara la máxima puntuación, para determinar el valor final se procederá a asignar la máxima puntuación al subcriterio que haya obtenido el valor técnico máximo”.
Por su parte, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, detalló que “la mesa de contratación acordó por unanimidad ratificar la propuesta de adjudicación a favor de la UTE VVO Construcciones S.A.-Víctor Rodríguez e Hijos, por un importe que supera los 8 millones en total” y agregó que “su ejecución es posible gracias al convenio de colaboración a suscribir entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y este Ayuntamiento para la financiación y ejecución de la intervención”.
Por su parte, el concejal de Obras, Javier Rivero, añadió que “una vez que ya está prevista la conclusión de la Recova Vieja, casi con total seguridad para el próximo mes, podemos utilizar parte de este espacio para almacenar parte de los elementos del Guimerá. Por ello, se han podido adjudicar las obras de rehabilitación del teatro, comprometiendo los 3.080.045 euros para este ejercicio y prever para los próximos dos la cantidad de 5.076.558 euros, contemplados en 2.065.064 euros en 2026 y 3.011.494 euros en 2027”.
Mientras, el concejal de Cultura, Santiago Díaz, señaló que “se trata de una actuación muy demandada por el área del Ayuntamiento, que sabíamos que no era posible de abordar, por su cuantía, sin la necesaria colaboración del Gobierno de Canarias. Ahora podrán afrontarse las ejecuciones necesarias para que el Guimerá se renueve”.