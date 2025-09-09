consumo

Retiran del mercado una freidora vendida en los supermercados Carrefour

La compañía advierte de riesgo, pide no utilizar la freidora y devolverla en la tienda más cercana
La cadena de supermercados Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de algunas unidades de una freidora de la marca Mandine por riesgo de quemaduras debido a salpicaduras de aceite caliente.

El producto afectado corresponde a la freidora con referencia MDF30S-18 y código de barras 3615004401714.

La compañía ha solicitado a los usuarios que dispongan de alguna de estas unidades en sus hogares que dejen de utilizarla y acudan a la tienda más cercana para su devolución.

Carrefour ha precisado que este aviso afecta únicamente a la referencia y modelo señalados, mientras que el resto de productos de la gama Mandine no están afectados y pueden seguir utilizándose con normalidad.

Para resolver cualquier duda, los consumidores pueden dirigirse al Servicio de Atención al Cliente o llamar al teléfono 914 90 89 00.

