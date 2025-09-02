Ordenan la retirada inmediata en España de un gel de ducha por riesgo de infección

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de tres lotes del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón (envases de 200 ml) debido a la detección de la bacteria Burkholderia cepacia.
Los lotes afectados del gel de ducha son el 2506918, 2506917 y 2506919. La presencia de este microorganismo puede suponer un riesgo de infección en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
El gel de ducha, distribuido en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, pertenece a la empresa Kneipp GmbH (Alemania), que ya ha iniciado tanto la retirada de las unidades de los puntos de venta como la recuperación de aquellas que hayan sido adquiridas por personas usuarias.
La AEMPS ha comunicado esta medida a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión y control.
Información para personas usuarias del gel de ducha
- No utilizar el producto si pertenece a los lotes afectados.
- Dirigirse al establecimiento donde fue adquirido para su devolución.
Información para puntos de venta
- Revisar las existencias en venta o almacenadas.
- Retirar de la comercialización las unidades correspondientes y contactar con la empresa responsable.