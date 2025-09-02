consumo

Ordenan la retirada inmediata en España de un gel de ducha por riesgo de infección

La AEMPS pide no usar el gel de ducha afectado y devolverlo al punto de venta para su devolución
Ordenan la retirada inmediata en España de un gel de ducha por riesgo de infección
Ordenan la retirada inmediata en España de un gel de ducha por riesgo de infección
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de tres lotes del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón (envases de 200 ml) debido a la detección de la bacteria Burkholderia cepacia.

Los lotes afectados del gel de ducha son el 2506918, 2506917 y 2506919. La presencia de este microorganismo puede suponer un riesgo de infección en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

  1. Ordenan la retirada de una crema muy popular en España por riesgo para la salud. DAOrdenan la retirada de una crema muy popular en España por riesgo para la salud
  2. La UE prohíbe estos esmaltes semipermanentes por riesgo de cáncer y problemas de fertilidadLa UE prohíbe estos esmaltes semipermanentes por riesgo de cáncer y problemas de fertilidad
  3. Ordenan la retirada inmediata de unas populares galletas de chocolate y naranja por presencia de partículas metálicasDetectan metal en unas populares galletas: la alerta lanzada por la Aesan

El gel de ducha, distribuido en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, pertenece a la empresa Kneipp GmbH (Alemania), que ya ha iniciado tanto la retirada de las unidades de los puntos de venta como la recuperación de aquellas que hayan sido adquiridas por personas usuarias.

La AEMPS ha comunicado esta medida a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión y control.

Información para personas usuarias del gel de ducha

  • No utilizar el producto si pertenece a los lotes afectados.
  • Dirigirse al establecimiento donde fue adquirido para su devolución.

Información para puntos de venta

  • Revisar las existencias en venta o almacenadas.
  • Retirar de la comercialización las unidades correspondientes y contactar con la empresa responsable.
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas