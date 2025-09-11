Así es el restaurante favorito de Samuel L. Jackson en Canarias: fue el primero de España en su género

Samuel L. Jackson es una de las figuras más relevantes de Hollywood. Curiosamente. Ha sido visto en Canarias, pues es aquí donde está uno de sus restaurantes favoritos.
El actor cenó ayer en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el restaurante Fuji que fue el primero de toda España en ser abierto en estar especializado en comida japonesa.
En 2024, el actor rodó The Beast en Gran Canaria, quedando enamorado de este restaurante.
Así es el restaurante preferido de Samuel L. Jackson en Canarias
En los años 60, Las Palmas de Gran Canaria ya mostraba un carácter abierto y cosmopolita, preparada para recibir a un turismo curioso y en busca de nuevas experiencias. Fue entonces cuando las grandes compañías pesqueras japonesas, con actividad en todo el Atlántico occidental —desde Sudáfrica hasta el Mediterráneo—, eligieron el Puerto de la Luz y de Las Palmas como base estratégica. La decisión se apoyaba en su posición privilegiada, los beneficios fiscales, sus sólidas infraestructuras y un entorno político estable. Allí se reparaban los barcos, se coordinaban operaciones y las tripulaciones encontraban descanso.
Durante los veranos, hasta 130 atuneros podían atracar cada mes en el puerto, con sus nutridas tripulaciones buscando ocio en la ciudad. Aquellos marineros animaban las noches, que llegaron a contar con bares exclusivos para japoneses, decorados con neones en su idioma que recordaban escenas de películas de yakuzas, lo que disuadía a los locales de entrar.
Un hombre, Toshihiko Sato llegó a Canarias gracias a una expedición ornitológica. Fascinado por la ciudad, decidió quedarse para abrir el que sería primer restaurante japonés de España y el favorito de Samuel L. Jackson en Canarias.
En 1967 inauguró el restaurante Fuji, un proyecto pionero cuando todavía nadie en España sabía cómo debía lucir un local japonés. Al principio se asemejaba a las izakayas de Tokio: espacios sencillos, sin ornamentos, donde el protagonismo recaía en el maestro de cocina, el señor Sato, con su serena presencia.
La propuesta culinaria también distaba mucho de lo que hoy se entiende en Europa por un restaurante japonés. La carta era amplia, con platos elaborados que requerían técnica y paciencia, alejados de la adaptación occidental basada casi exclusivamente en makis y rolls, versiones simplificadas que poco tienen que ver con la tradición original.
Samuel L. Jackson , una de las caras más reconocibles de Hollywood
Samuel Leroy Jackson (Washington D. C., 1948) es uno de los actores más reconocibles y prolíficos del cine contemporáneo. Con más de 150 películas a sus espaldas, su carisma, su voz inconfundible y su versatilidad lo han convertido en un icono de la gran pantalla.
Samuel L. Jackson creció en Chattanooga (Tennessee), donde estudió en el Morehouse College. Durante sus años universitarios se interesó por el activismo social y descubrió su pasión por la interpretación en grupos de teatro. En la década de los 70 se trasladó a Nueva York para perfeccionar su carrera, aunque el reconocimiento le llegaría más tarde, tras años de papeles secundarios.
El gran salto lo dio Samuel L. Jackson en 1991 con “Jungle Fever”, de Spike Lee, donde interpretó a un adicto al crack, papel que le valió el premio especial del jurado en Cannes. A partir de ahí, su carrera se disparó con títulos como “Pulp Fiction” (1994), de Quentin Tarantino, que le dio una nominación al Óscar y lo consolidó como estrella mundial.
Desde entonces, Samuel L. Jackson ha trabajado en producciones de todo tipo, desde thrillers y dramas hasta grandes franquicias de Hollywood. Es ampliamente conocido por su papel como Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde se ha convertido en un personaje clave. También ha brillado en sagas como “Star Wars” —interpretando al maestro jedi Mace Windu— y en éxitos como “Django Unchained”, “Jackie Brown” o “Los Increíbles”, donde prestó su voz al carismático Frozone.
Además de su talento interpretativo, Samuel L. Jackson es admirado por su estilo directo y por haber superado etapas difíciles de su vida, como su lucha contra las adicciones antes de alcanzar la fama. Hoy es considerado no solo uno de los actores más taquilleros de la historia del cine, sino también una de sus figuras más influyentes y queridas.