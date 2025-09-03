Santa Cruz de Tenerife reabre el parque de Las Mesas, pero hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, informa de que el parque de Las Mesas, en el distrito Anaga, se encuentra abierto al público después de que se hayan desactivado las medidas preventivas asociadas a las alertas de calor declaradas durante el pasado mes de agosto.
De esta manera, tanto el acceso al parque como la zona de los fogones del área recreativa, que había estado clausurada por prevención, quedan reabiertos para su uso ciudadano.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “la seguridad siempre es la prioridad, por eso durante las alertas de calor se adoptaron medidas temporales de cierre. Ahora que se han desactivado, el espacio de Las Mesas vuelve a estar abierto con total normalidad para el disfrute de los vecinos y visitantes, manteniendo siempre la precaución necesaria en este tipo de entornos”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, subraya que “es una buena noticia poder reabrir este espacio natural y su área recreativa, pero insistimos en la responsabilidad individual de cada persona que acuda, sobre todo en el uso de los fogones. Evitar riesgos de incendio es una tarea compartida y necesitamos la colaboración ciudadana”.
La concejala del distrito Anaga, Gladis de León, hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que este espacio se mantenga en perfectas condiciones de uso una vez que ya está disponible de nuevo para el uso de los vecinos y vecinas de Santa Cruz. “Es vital no solo proteger el entorno en el que se encuentra sino también que se haga un correcto uso de las instalaciones que son de todos y todas”.
El Ayuntamiento recuerda que, aunque el parque y los fogones vuelven a estar operativos, es fundamental que la ciudadanía extreme la precaución, haga un uso responsable de las instalaciones y respete las normas básicas de seguridad para prevenir cualquier incidente relacionado con el fuego.