Santa Cruz de Tenerife destinará cerca de 1,4 millones al rescate de licencias del taxi en 2025

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado las bases y el importe del rescate de licencias de taxis que operan en el municipio para este año, cuyo importe total asciende a 1,396 millones de euros a distribuir entre los titulares que concurran a este procedimiento, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La regulación del procedimiento de rescate de licencias, que afronta su última convocatoria, incluye una indemnización fijada en 37.000 euros por licencia. De este total, “dejando claro que el procedimiento es de carácter voluntario, por lo que formarán parte del mismo los titulares de una licencia municipal que deseen que les sea retirada, se abonarán casi 1,4 millones para esta anualidad”, según manifiesta el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez.
En la actualidad, en Santa Cruz existen 632 licencias de taxis activas y el ayuntamiento calcula rescatar 151 durante los cuatro años de duración del convenio, con un máximo de 36 permisos anuales.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, recuerda que “éste es el último año del convenio suscrito con el Cabildo de Tenerife y tratado frecuentemente en todas las Mesas del Taxi, con el compromiso desde 2023 y que concluye este próximo 2026, en el que se prevé un desembolso total de 5.587.000 euros, de los que el ayuntamiento aporta el 55% y la Corporación insular, el 45% restante”.
La edil, además, puso en valor que “la disposición a llevar a cabo el acuerdo y el compromiso siempre ha estado presente; eso sí, no podemos obligar a ningún propietario de licencia a concurrir a este mecanismo administrativo”. Al respecto, indicó que “este procedimiento es una convocatoria abierta, sujeta a plazo de presentación de solicitudes y podrán cursarse desde el día siguiente a la publicación en el BOP, hasta el próximo 15 de octubre y hasta agotar el crédito disponible para dicho ejercicio. Asimismo, la convocatoria se publicará en la sede electrónica municipal para garantizar su mayor difusión”.
En las bases se especifica que las solicitudes podrán presentarse o en el Registro de la Corporación, sito en la avenida Tres de Mayo, 40, o en cualquiera de las oficinas descentralizadas del Ayuntamiento y dirigido al Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Santa Cruz (se pueden ver los horarios de los citados registros en la página web municipal) o mediante cualquiera de las restantes formas que, para la presentación de solicitudes, contempla el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Recibida la solicitud de cada profesional del taxi de la capital, con la correspondiente documentación, podrá requerirse al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane las deficiencias observadas o aporte la documentación e información que se considere necesaria para la adecuada resolución del procedimiento abierto, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.