El sector del videojuego (y el talento que lo acompaña) crece en Canarias de manera exponencial

En 2019, el ámbito de la creación de videojuegos en Canarias lo conformaban dos empresas de tamaño mediano y diversos microestudios de una o dos personas. Apenas seis años más tarde, ese ecosistema lo integran ya 28 estudios, de los que una docena poseen la estructura de empresa y el resto son proyectos de pequeño tamaño.
Este crecimiento exponencial, detalla a DIARIO DE AVISOS Pablo Hernández González-Barreda, presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), es en buena medida el fruto del trabajo desarrollado por la ZEC; el Gobierno regional, a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca) y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y los siete cabildos. Todos ellos reunidos en torno a la marca Canary Islands Games.
Dentro del territorio nacional, Canarias ha escalado hasta el sexto puesto entre las comunidades autónomas en desarrollo de videojuegos, “pero además -destaca Pablo Hernández-, somos la cuarta mejor valorada, solo por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía”.
PUESTOS DE TRABAJO
En creación de empleo, el presidente de la ZEC cita a Devuego, base de datos del videojuego español, que cifra en cerca de 230 los puestos de trabajo. “Nosotros situamos esa cantidad en unas 300 personas, pues incluimos a freelancers y otros empleos indirectos”, puntualiza. “Los estudios independientes radicados aquí -añade- son cualitativamente muy relevantes, en España y en Europa”.
Por ejemplo, The Game Kitchen, artífice de títulos como Blasphemous y All on Board!, que se instaló en Tenerife en 2023. “En julio lanzaron Ninja Gaiden: Ragebound y han logrado situarlo en el top 500 de los más descargados del mundo. Es un éxito, teniendo en cuenta que cada año se publican unos 20.000 videojuegos”, subraya.
Otro de los casos es el de Broken Bird Games, uno de los microestudios de las Islas, de Gran Canaria, y su videojuego Luto. “Está en el top 1.000 de los más vendidos y para muchos es el título de terror más importante de 2025”.
Hernández también menciona a Drakhar Studio, “que es uno de los pioneros en las Islas”, con títulos tan celebrados como My Little Pony y Hotel Transylvania, “que comenzó con nueve personas y ahora en ocasiones puede superar las 70”.
El punto de partida de la estrategia para crear una industria del videojuego en Canarias surge a partir de la consolidación del sector de la animación. “La diversificación económica no la puedes impulsar desde la nada, sino a partir de sectores que ya existen”, explica Hernández.
“A partir de los vasos comunicantes entre la animación y el videojuego, y de una exploración previa, creamos una marca, Canary Islands Games, y comenzamos a identificar potencialidades: las empresas con las que ya contábamos y podían atraer a otras, los incentivos fiscales y, sobre todo, el talento que procede de los centros de formación”, añade.
El siguiente paso, comenta el presidente de la ZEC, fue crear un discurso coherente y común para generar confianza y atraer la inversión. “Una vez que tuvimos muy claro lo que podíamos ofrecer a los inversores -argumenta-, una cuestión esencial fue empezar a acudir a ferias y foros especializados, donde lo importante, además de contar con un estand y una marca, es la parte humana: que nos pongan cara, que identifiquen nuestros proyectos y nosotros, sus necesidades”, subraya. Unas necesidades que a menudo tienen que ver con la financiación y con el talento, “y Canarias puede dar respuesta a ambos problemas”, apostilla.
FORMACIÓN
La colaboración con la formación profesional dual es la parte de esta estrategia que tiene que ver con la canalización de ese talento. “Cuando una empresa de videojuegos decide radicarse aquí, queremos que desde el minuto uno se vincule con la formación profesional”, afirma. “La mayor parte de esas empresas, como es lógico, traen de fuera al personal más experimentado -detalla-, pero lo que nosotros buscamos es que ese personal ya experto forme a los nuevos profesionales entre los jóvenes de Canarias”.
Con ese objetivo, Canary Islands Games propicia, entre otras medidas, que las empresas cuenten con alumnos en formación, impartan talleres en los centros educativos y se reúnan periódicamente con dichos centros, y con los profesores de ese alumnado, para conocer las necesidades recíprocas. A todo esto se une el desarrollo de proyectos de innovación conjuntos.
“Aquí no hay ningún secreto: se trata de trabajar mucho, dialogar mucho, buscar soluciones a las necesidades de las empresas y, por supuesto, contribuir a la generación de empleo en Canarias”, concluye Pablo Hernández.