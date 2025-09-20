Coordinan la evacuación de animales en el simulacro de riesgo volcánico en Tenerife

Las Consejerías de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife han perfilado la coordinación y la estrategia para la evacuación simulada de animales de gran tamaño en el marco de la Semana EU-Modex Tenerife 2025 de Garachico (del 22 al 28), que se celebra el día 26, con un ejercicio práctico sobre riesgo volcánico.
Esa prueba contempla el traslado de animales de granja o de aquellos que por su tamaño no pueden considerarse mascotas. Sobre ello se especificaron los trabajos de coordinación y atención necesarios para proceder al traslado. La misma debe ser una estrategia de evacuación temprana y con vehículos apropiados por el tamaño de los mismos. Será un ejercicio de mesa en el que se prestará especial atención a la respuesta coordinada que se dé ante la dificultad de la tarea.
Durante toda la semana se desarrollarán mesas de trabajo especializadas y diferenciadas en Evacuación, Albergue y Asistencia Social y Comunicación e Información a la Población, tres aspectos fundamentales para determinar los protocolos de actuación de asistencia básica ante un episodio eruptivo en cualquiera de sus fases. Además, trabajará de forma independiente un comité científico con expertos y especialistas, que probarán sus capacidades de actuación ante un riesgo volcánico.
Durante siete días Garachico será el incuestionable punto de encuentro de Tenerife, ya que vecinos y visitantes en general podrán participar cada jornada en actividades divulgativas, jornadas de prevención, talleres educativos y formativos y disfrutar de encuentros con miembros del comité científico, entre otros.
El viernes 26 será el día culmen, ya que se celebra un simulacro de erupción volcánica que tiene como objetivo poner a prueba la actuación de la protección y asistencia a los ciudadanos. Será un ejercicio lo más real posible y en el que participarán más de 1.000 personas.