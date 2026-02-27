Cierran una playa de Garachico por el derrumbe de un muro

La seguridad de los bañistas es ahora la prioridad absoluta en la costa del norte de la isla. El Ayuntamiento de Garachico ha procedido al cierre provisional de la playa de la Consolación, ubicada en el núcleo de El Guincho, tras registrarse un aparatoso desprendimiento de un muro en las inmediaciones de la zona de baño.
El incidente, ocurrido hace apenas unos días, ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas. Tras una exhaustiva valoración técnica por parte de los servicios municipales, se ha determinado que el estado del terreno y las estructuras colindantes no ofrecen las garantías necesarias para el uso público, procediendo al sellado inmediato de todos los accesos.
Riesgo por desprendimientos en la costa
El derrumbe del muro ha afectado a la estabilidad de los senderos y puntos de entrada a la cala. Según informan fuentes municipales, la decisión de clausurar el recinto responde a la necesidad de garantizar la integridad física de los usuarios, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos desplazamientos de tierra o cascotes que comprometan la seguridad.
El consistorio ha insistido en la importancia de que la ciudadanía sea consciente de la gravedad de la situación. Por ello, se ha emitido un aviso urgente donde se ruega encarecidamente respetar los precintos y la señalización establecida en los accesos. Saltar estas vallas no solo supone una infracción, sino un riesgo real para la vida.
Pendientes de los trabajos de reparación
Aunque el cierre es, en principio, de carácter provisional, la reapertura de la playa de la Consolación quedará supeditada a los informes de los ingenieros y a la ejecución de las obras de consolidación necesarias. Se espera que en las próximas jornadas se determine el alcance exacto de los daños y el tiempo estimado que la costa de El Guincho permanecerá sin esta zona de esparcimiento.
Esta medida supone un giro radical en la planificación de los usuarios de la zona, especialmente de cara a los fines de semana, pero el rigor técnico impera ante la fragilidad actual del terreno tras el derrumbe.