Garachico desbloquea su Plan Especial: proyecta un funicular y una vía alternativa para blindar el casco histórico

Garachico viene luchando desde hace bastantes años por tener un plan especial del casco histórico, un instrumento urbanístico esencial y decisivo para la conservación y desarrollo de la Villa y Puerto. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido concretar por varios motivos. Según su alcalde, José Heriberto González, el principal reside en los cambios normativos en la legislación relacionada con el patrimonio cultural e histórico del Archipiélago.
Esta zona tiene que regirse por un plan general de protección específico, tal y como establece la ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias para los conjuntos histórico-artísticos.
Hubo pasos para su elaboración y también varios intentos frustrados para su aprobación, como el del año 2010, en el que salió a exposición pública pero no llegó a recibir el visto bueno para poder seguir avanzando pese a la importancia que tiene para el municipio contar con este documento ya que le permitirá regular la localización de los núcleos de población, las actividades en el territorio para lograr un desarrollo sostenible y proteger uno de los conjuntos históricos artísticos más importantes de Canarias.
En 2023, una subvención del Cabildo de Tenerife permitió que el Ayuntamiento contratara una nueva redacción del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, cuya fase de avance y el inicio de la evaluación ambiental simplificada se llevará a pleno el jueves 30 de abril para su aprobación.
El documento contempla tres alternativas: una cero, que plantea conservar la zona tal cual está; la 1, con actuaciones “mínimas”, según González, y la segunda, que es la más ambiciosa. Según el mandatario, esta última incluye una nueva vía que pasaría a través del barrio El Volcán y Los Reyes y tendría salida al final del municipio para que, en caso de temporal marítimo, los vehículos que se dirigen hacia una dirección determinada -en este caso Buenavista del Norte- puedan desviarse por otra carretera. De este modo, se evitaría el paso de todo el tráfico por el conjunto histórico.
Funicular
También recoge dos unidades de actuación, una en la trasera del convento de San Francisco, donde planifican espacios libres y aparcamientos, y otra, próxima a la playa, con aparcamientos, y la construcción del funicular para conectar los barrios de San Juan del Reparo y Genovés, cuya salida estará próxima al perímetro del conjunto histórico.
“Siempre vamos a mantener la esperanza y la convicción de poder contar en el futuro con este medio de transporte que, además, está recogido en el Plan de Movilidad de la Isla de Tenerife, un documento de ordenamiento superior”, subraya el mandatario.
La alternativa 2 incorpora otra infraestructura importante, la construcción del nuevo campo de fútbol en la zona trasera a la plaza de San Roque. La instalación deportiva de la Avenida Marítima fue transformada en un parking con capacidad para unos 400 vehículos, tras ser destrozado por el temporal de 2018. El alcalde apuesta por mantenerlo como un estacionamiento disuasorio en el municipio, cercano al casco histórico, las piscinas naturales de El Caletón y la zona comercial.
“Desde el grupo de gobierno creemos que es clave para la movilidad, pero cabe la posibilidad que la ciudadanía quiera recuperar esta ubicación para el campo de fúbol y decida que los aparcamientos se deben construir en otros puntos del municipio”, apunta el alcalde.
Por otro lado, se propone la peatonalización de varias calles que se haría de manera gradual. La idea es empezar por la primera parte de Esteban de Ponte y la calle Pérez. No obstante, esta actuación no será sencilla porque el plan establece una graduación que no es fácil seguir al ser la Avenida Marítima una carretera comarcal que impide avanzar en este sentido.
Participación ciudadana
Tras la aprobación del documento por parte del Pleno, el grupo de gobierno iniciará un proceso de participación ciudadana, previsiblemente entre los meses de mayo y junio, pero aun no se ha definido si será a través de presentación de iniciativas por sede electrónica, o de la celebración de asambleas para conocer la opinión de los y las vecinas de la Villa y Puerto sobre un documento urbanístico fundamental para el desarrollo futuro de la localidad.