Las carabelas portuguesas ponen en alerta a Las Teresitas y Los Charcos

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha izado la bandera amarilla (prevención) y la bandera morada (fauna marina para alertar a los bañistas) en la playa de Las Teresitas y en la zona de Los Charcos de Valleseco ante la presencia de carabelas portuguesas, una especie de medusa que se caracteriza porque su parte flotante transparente está rellena de gas, por lo que su picadura es muy dolorosa.
Además, está rematada por una vela de color violáceo en su parte dorsal, que le sirve para desplazarse.
El Centro de Coordinación Operativa Municipal detectó el pasado martes ejemplares en Las Teresitas, lo que obligó a activar las medidas de vigilancia. Además, una persona tuvo que ser evacuada a un centro sanitario tras entrar en contacto con una carabela portuguesa.
No obstante, ayer se encontraron más especímenes en Los Charcos, por lo que se procedió al izado de las banderas para pedir precaución a los bañistas.
Aunque por el momento el baño continúa permitido en ambas zonas del litoral, este podría restringirse si hay mayor presencia de medusas.