Alertan de la presencia de carabelas portuguesas en las playas de Tenerife

La presencia de carabelas portuguesas en varias zonas del litoral de Tenerife ha activado este martes los protocolos de prevención en distintas playas de la Isla, tras varios avistamientos que suponen un riesgo para los bañistas.
El Ayuntamiento de Garachico ha emitido un comunicado en el que informa de la detección de ejemplares de este organismo marino en la bahía del Muelle.
Un afectado en Las Teresitas
La situación también ha tenido incidencia en el área metropolitana. En la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, se ha detectado igualmente la presencia de carabelas portuguesas, lo que ha obligado a activar las medidas de vigilancia.
Como consecuencia, una persona tuvo que ser evacuada a un centro sanitario tras entrar en contacto con uno de estos ejemplares.
Las autoridades insisten en seguir las indicaciones del personal de socorrismo y evitar el baño en caso de observar estos organismos en el agua o en la orilla, recordando que incluso los tentáculos desprendidos pueden causar picaduras.