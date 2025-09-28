El personal de socorrismo realizó en verano más de 750 asistencias en La Laguna

El personal de vigilancia y socorrismo de La Laguna registró un total de 757 asistencias durante los meses de este pasado verano (entre el 1 de junio y el 1 de agosto), repartidas entre los entornos costeros del municipio: Bajamar, Punta del Hidalgo, Jóver y La Barranquera.
De este total, cerca del 90% de las incidencias fueron leves o no precisaron de intervención sanitaria, sin tener que lamentar, además, ninguna víctima mortal durante este período, según informaron desde el Ayuntamiento.
Entre otras cifras, aumentaron las intervenciones acuáticas, pasando de las 16 de 2024 a las 65 de este ejercicio. Y también destaca el incremento del número de actuaciones preventivas, que sube casi en un 83% (25.129 actividades en 2025 sobre las 13.728 en 2024). Además, un total de 30 personas hicieron uso de las sillas anfibias.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal del área de Playas y Piscinas, Ángel Chinea, recibieron esta semana a una representación del personal que desempeña estas labores en el litoral lagunero, para agradecerles la “extraordinaria labor” que han prestado a la ciudadanía del municipio y visitantes, velando por su seguridad y previniendo cualquier tipo de incidencia en las piscinas naturales y las zonas de costa.
Por su parte, Ángel Chinea recalcó que “en numerosas ocasiones, ignorar las recomendaciones o prohibiciones anunciadas por parte de las administraciones o el personal de socorrismo puede suponer que estos profesionales tengan que poner en riesgo su vida para rescatar a un bañista en una zona de difícil acceso para lanchas o motos acuáticas”. Por ese motivo, “pedimos prudencia y concienciación a toda la ciudadanía local y visitante, para que disfrute de estos enclaves costeros con responsabilidad, teniendo muy en cuenta las alertas vigentes, la información de la cartelería y cualquier indicación del personal que se encuentra a pie de costa”, agregó.
Mejoras
Asimismo, Luis Yeray Gutiérrez remarcó que “en este 2025 hemos estrenado importantes mejoras relacionadas con este ámbito de gestión, gracias al nuevo contrato del servicio que hemos adjudicado recientemente”. En este sentido, destacó que “se ha incrementado el personal de salvamento disponible, se han instalado nuevas casetas de vigilancia, se han ampliado las sillas anfibias para el acceso a zonas de baño a personas con discapacidad y se ha incorporado un servicio de dron para mejorar la respuesta en labores de rescate”.