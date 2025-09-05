El Templo Masónico de Santa Cruz reabrirá sus puertas al público muy pronto

Después de tres años inmerso en su rehabilitación integral, y tras haberse barajado durante este tiempo distintas fechas para su reapertura, por fin el Templo Masónico de Santa Cruz, ubicado en la calle San Lucas, está a punto de abrir sus puertas. Será entre mediados o finales del próximo mes de octubre cuando esta joya arquitectónica verá la luz transformada en un centro de visitantes y un museo de la masonería, según anunció ayer a DIARIO DE AVISOS el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez.
Los trabajos de reforma del edificio, iniciados en 2022 con una inversión de más de 3 millones de euros aportados por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento chicharrero, propietario del histórico inmueble, están a punto de concluir y, para ello, se prevé una inauguración oficial que ponga en alza la recuperación de este espacio al que se le ha devuelto todo su esplendor de antaño, resaltando su valor artístico e histórico.
Bermúdez manifestó que “tras vencer algunos obstáculos, ya podemos decir que está a punto de culminarse la obra del Templo Masónico, lo que para Santa Cruz es todo un hito en la defensa de su patrimonio histórico”.
Asimismo, anunció que una vez se reabra este peculiar edificio, único de estas características en Europa, se celebrará un congreso de logias masónicas en el recinto, con el objetivo de enfatizar la importancia de esta infraestructura, cuyos trabajos en la dirección de obra, al frente de la arquitecta María Nieves Febles, la contrata y la Fundación de la Universidad de La Laguna han sido ejemplares para lograr recuperar para la propiedad pública este templo singular”.
Sobre el Templo Masónico
La construcción inicial del Templo Masónico data de 1900 como sede de la casa-templo de la Gran Logia Añaza. La obra se encargó al arquitecto Manuel de Cámara, miembro de la citada Logia, y finalizó en 1921 tras los trabajos de la fachada. En 2001, el Ayuntamiento compró la propiedad al Gobierno de España y en 2022 se consiguieron fondos para su restauración, dando así comienzo a un proyecto faraónico para su restauración.
La singularidad de esta infraestructura, decorada con elementos egipcios, la erige como una joya centenaria única que aspira a convertirse en referente turístico, cultural y patrimonial para la ciudad.