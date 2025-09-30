Tres accidentes simultáneos bloquean la TF-1 desde primera hora

Tres accidentes paralizan el tráfico en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1) desde primera hora de este martes, según ha informado el 112 Canarias.
En cada uno de ellos hay varios vehículos implicados y todos han ocurrido en sentido sur.
El primero se trata de una colisión múltiple entre, al menos, cinco coches a la altura de Granadilla de Abona.
Los otros dos accidentes han tenido lugar a la altura de las salidas de Parque La Reina y Guaza, en Arona.
Hasta el momento se desconoce el alcance de posibles heridos.
Ante las retenciones que se están dando, se pide máxima precaución a los conductores que circulen por la vía.