Fritz tiene cinco años y medio y busca una familia que le ofrezca un hogar en Tenerife. Este mestizo de pastor, de tamaño grande y 34,2 kilos de peso, fue rescatado en el monte mediante una jaula trampa y ahora espera una segunda oportunidad en el Albergue Comarcal de Valle Colino, situado en Finca España.
Se desconoce cómo era su vida anterior y qué circunstancias lo llevaron a terminar solo en el monte. Sin embargo, desde su llegada al albergue ha demostrado ser un perro tranquilo, cariñoso y sociable, aunque necesita algo de tiempo para confiar en las personas que acaba de conocer.
Valle Colino explica que, una vez supera esa desconfianza inicial, Fritz muestra su carácter noble y cercano. También mantiene una buena relación con otros perros, aunque se desconoce cómo reaccionaría ante la convivencia con gatos.
Fritz necesita una familia activa en Tenerife
El Albergue Comarcal de Valle Colino considera que Fritz es apto para convivir con familias con niños y con otros perros, siempre que sus futuros propietarios puedan atender las necesidades de un animal de su tamaño y características.
Aunque tiene un temperamento tranquilo, sigue siendo un perro relativamente joven y con una importante capacidad física. Por este motivo, el centro busca una familia activa, con capacidad para manejar perros grandes y dispuesta a dedicarle tiempo.
Valle Colino descarta su adopción por parte de personas mayores o con un estilo de vida sedentario, al considerar que necesita un hogar que pueda ofrecerle la actividad que requerirá durante toda su vida.
Además del ejercicio físico, Fritz necesitará estimulación mental. Los perros de tipo pastor suelen destacar por su inteligencia y capacidad de aprendizaje, por lo que resulta importante proporcionarles actividades que mantengan su mente ocupada.
Los juegos de olfato, la búsqueda de objetos y los ejercicios de aprendizaje son algunas de las actividades recomendadas por el albergue para favorecer su bienestar.
Recibe tratamiento contra la filaria
Fritz ha dado positivo en filaria, una enfermedad parasitaria que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Actualmente recibe tratamiento y el Albergue Comarcal de Valle Colino se compromete a asumirlo hasta que las pruebas confirmen que ha superado la infección.
Desde el centro aclaran que la filaria no se transmite directamente de un perro a otro, por lo que la convivencia con otros animales no supone una vía de contagio directo.
Durante el tratamiento, Fritz puede disfrutar de paseos tranquilos y mantener rutinas adaptadas a su estado de salud. Sin embargo, debe evitar las carreras, los esfuerzos excesivos y el ejercicio intenso.
La actividad física tendrá que mantenerse controlada y ajustarse a las indicaciones veterinarias hasta que complete su recuperación.
Esta circunstancia no impide que encuentre una familia, aunque sus futuros adoptantes deberán respetar las limitaciones temporales de ejercicio y continuar con el seguimiento correspondiente.
Cómo adoptar a Fritz en el Albergue de Valle Colino
Fritz se entrega castrado, identificado con microchip y con las vacunas al día.
Su adopción debe realizarse presencialmente y no se admiten reservas. Las personas interesadas pueden acudir directamente al Albergue Comarcal de Valle Colino, sin necesidad de solicitar cita previa.
El centro se encuentra en la calle Cartagena, en Finca España.
Su horario de atención es de lunes a sábado, de 11.00 a 15.30 horas, mientras que los domingos y festivos abre de 10.00 a 13.00 horas.
También se puede solicitar información a través del teléfono 673 895 015.
Desde Valle Colino animan a compartir la historia de Fritz para aumentar sus posibilidades de encontrar una familia que pueda ofrecerle los cuidados, la atención y la estabilidad que necesita.