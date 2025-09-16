Tres quesos de Tenerife arrasan en un prestigioso certamen internacional en Francia

La Quesería Montesdeoca, ubicada en Tijoco Bajo (Adeje), ha vuelto a poner en lo más alto el nombre de Canarias y de su municipio tras conseguir tres galardones en el prestigioso certamen internacional Fromage Mondial de Francia.
El reconocimiento fue destacado por el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, a través de sus redes sociales, donde felicitó a la familia Montesdeoca, a la que definió como un referente en los productos lácteos de Canarias. “Un orgullo adejero. La familia Montesdeoca lo ha vuelto a lograr con tres galardones en Francia. Un reconocimiento a generaciones de trabajo, tradición e innovación desde su finca en Tijoco. Felicidades por seguir llevando el nombre de Adeje y de Canarias tan alto”, expresó el regidor.
Con una trayectoria marcada por la tradición familiar, la quesería ha sabido combinar los valores heredados con la innovación en sus procesos, lo que le ha permitido obtener en numerosas ocasiones premios tanto nacionales como internacionales. Estos nuevos galardones reafirman a la Quesería Montesdeoca como una de las productoras más reconocidas de la industria láctea artesanal canaria.
La empresa, con sede en Tijoco Bajo, mantiene un firme compromiso con la calidad y sostenibilidad, elaborando quesos que reflejan la riqueza de la ganadería local.
El logro en el Fromage Mondial se suma a la lista de reconocimientos que avalan el prestigio de la familia Montesdeoca, consolidando a Adeje como un referente de la excelencia gastronómica dentro y fuera de Canarias.