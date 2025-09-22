La ULL organiza un concierto solidario en apoyo a Palestina: actos, fecha y artistas

La Universidad de La Laguna, en coherencia con su compromiso con los derechos humanos y la promoción de la paz, ha organizado esta semana dos actos de apoyo a la población palestina.
En primer lugar, el miércoles 24 de septiembre a las 10:00 horas se inaugurará en el Edificio Central de la institución académica una exposición titulada ‘Palestina: memoria, resistencia y genocidio’, organizada por Puente Humano, una asociación sin ánimo de lucro, compuesta por docentes y familias y comprometida con los derechos desde el marco educativo.
A través de imágenes, se invita a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a mirar de frente al genocidio de Palestina, y a reafirmar la importancia de la justicia, el compromiso y la solidaridad internacional. Se podrá visitar hasta el próximo 30 de septiembre.
Ese mismo día, a partir de las 19:30 horas, el Paraninfo de la Universidad de La Laguna acoge un concierto solidario a favor de la Asociación Palestina del campamento de refugiados de Askar, en Cisjordania, con el objeto de recaudar fondos para la región. Las entradas pueden adquirirse en Ecoentradas a partir de 10 euros.
A través de la música, la narrativa y la danza se dará a conocer la labor que realiza la Asociación Askar en Palestina y la Asociación Comunidad Palestina en Canarias. Además, se pretende visibilizar la insoportable situación que atraviesa la población palestina en este asedio bélico, al tiempo que estrechar lazos de cooperación cultural y humanitaria desde Canarias.
Participan la Sax Pack Big Band, con su espectáculo ‘Soul Hits’, y los narradores Juan Carlos Tacoronte y Antonio Conejo. Dirigida por Fran Rodríguez, esta banda está integrada exclusivamente por saxofones, y está formada por su alumnado y músicos amantes del jazz.
Todas las personas que quieran contribuir económicamente pero no puedan asistir al concierto, pueden realizar una aportación a la fila 0. Los beneficios obtenidos en el concierto se destinarán de manera íntegra a la Asociación Palestina de Askar, que desarrolla proyectos sociales, educativos y culturales en beneficio de la población refugiada. Estos recursos resultan esenciales para sostener programas de atención a la infancia, apoyo a familias vulnerables y fomento de actividades comunitarias que ayuden a resistir la precariedad derivada de la ocupación y el desplazamiento forzoso.
El campamento de Askar, situado en la región de Nablus, en Cisjordania, alberga a más de 18.000 personas que, generación tras generación, han debido sobrevivir en condiciones de gran dificultad. La Asociación Palestina desempeña allí un papel fundamental para garantizar servicios básicos, mantener espacios educativos y reforzar la identidad cultural de su población.