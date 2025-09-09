Una comisión técnica elaborará un análisis semanal de la filoxera en Tenerife

Una comisión técnica realizará un seguimiento semanal del brote de filoxera en Tenerife. Lo acordó ayer la Mesa Insular del Vino, que fue convocada por el Cabildo con carácter de urgencia. La propia Mesa del Vino se reunirá cada mes para dar información a los viticultores. En el encuentro de este lunes participaron representantes de las seis denominaciones de origen protegidas de la Isla, técnicos del sector, miembros de las asociaciones Avibo y Viboten, responsables de la Casa del Vino, de la Consejería de Agricultura del Gobierno regional, GMR Canarias y personal técnico de la corporación.
Desde finales de julio, el Cabildo y el Ejecutivo autonómico han actuado coordinadamente retirando plantas afectadas y trazando una zona delimitada para prospección y aplicación de medidas fitosanitarias. Se han realizado 2.000 prospecciones y por ahora se han registrado 56 casos positivos.
En este tiempo, se ha elaborado un protocolo técnico con muestreo estandarizado por hectárea y síntomas clave para que los viticultores puedan estar al tanto en todo momento.
La semana pasada, el Cabildo de Tenerife anunció una inversión de 150.000 euros para contratar a ocho nuevos técnicos especializados en control de filoxera, que se suman a los veintidós técnicos de Extensión Agraria y los nueve del área de Agricultura. Asimismo, se han agilizado los trámites burocráticos con esta materia y se han implementado más herramientas digitales. Se ha trabajado igualmente en una aplicación móvil que permite tramitar la guía de movimiento y actas de inspección de forma telemática.
La presidenta insular, Rosa Dávila, asistió a la Mesa del Vino “para trasladar, en primer lugar, todo nuestro apoyo y solidaridad a los viticultores y bodegueros que están enormemente preocupación por la detección de filoxera en nuestros viñedos”. Expresa que la prioridad de la institución es “salvaguardar la calidad y prestigio de nuestros vinos, que son reconocidos internacionalmente, y garantizar que las familias que viven de este sector tengan seguridad y apoyo en este momento tan delicado”. Dávila llama a la tranquilidad y a la colaboración de todo el sector: “El Cabildo estará a su lado, con recursos y compromiso, para superar juntos este desafío y asegurar que el futuro del vino de Tenerife siga siendo un motivo de orgullo”.
El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, pondera “la colaboración que se está produciendo entre los actores implicados” y agradece “el papel fundamental que están teniendo los viticultores en el control del brote de filoxera, pues el sector primario es fundamental para la isla de Tenerife”.
Por su parte, el consejero de Sector Primario, Valentín González, pone en contexto la celebración de la Mesa Insular del Vino, en El Sauzal: “A pesar del foco, la situación está controlada y no afecta la calidad, singularidad ni peculiaridades de los vinos de Tenerife”.
Los representantes de las denominaciones de origen y asociaciones presentes coincidieron en expresar su preocupación por la gravedad de la situación y mostraron su respaldo general a las medidas de control y erradicación de la filoxera. Además, se acordó reforzar la unidad de acción y articular mecanismos de seguimiento más estrechos.
El Cabildo de Tenerife y el conjunto de los agentes apelaron a la responsabilidad compartida y a la colaboración para afrontar este desafío, con el objetivo de “salvaguardar el patrimonio vitivinícola”.
En este escenario, el pleno del Ayuntamiento de Tacoronte solicita a las administraciones la duplicación de las colecciones de variedades locales mediante injerto sobre pie americano para asegurar su preservación, afianzar los bancos de germoplasma en entidades públicas y fortalecer la función de Cultesa como centro estratégico para el saneamiento y multiplicación.
La Victoria
Desde CC de La Victoria proponen un paquete de medidas para luchar contra la filoxera y otros riesgos. Plantean un fortalecimiento técnico para ponerlo a disposición del Cabildo, impulsar la tramitación de ayudas para evitar el abandono del campo y promover programas de empleo y formación para jóvenes agricultores, entre otras acciones recogidas en una moción.
El secretario general de Coalición en La Victoria, Román Afonso, censura el llamamiento exprés del pleno por el PSOE.