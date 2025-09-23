Más de 350 vecinos de La Victoria exigen un acceso peatonal en la principal arteria comercial

Vecinos y comerciantes de la calle Pérez Díaz, la principal arteria comercial de La Victoria de Acentejo, están obligados a dar una vuelta enorme si quieren ir a sus casas, comprar en los comercios cercanos, o acudir al centro de salud, debido a que se encuentra cerrada por la ejecución de dos obras al mismo tiempo, la del futuro auditorio y la de la plaza Rodríguez Lara. Esta última actuación también incluye a la plaza del pino y el paseo Nicasio Moreno, y permitirá cambiar la actual imagen desfasada del recinto por otra más moderna y accesible.
Llevan así desde el 9 de diciembre del año pasado y la situación “se está haciendo cada vez más insostenible para los viandantes, sobre todo personas mayores y con movilidad reducida porque esta vía, además, conduce a la iglesia del municipio y al centro de salud, situado en la calle Salazar, a unos 150 metros”, aseguran los y las afectadas.
Sin embargo, consideran que la solución para este problema es sencilla y pasa por construir un acceso peatonal protegido y techado que permita el tránsito entre ambas calles.
“Ello garantizaría la seguridad del ciudadano”, sostienen en el escrito presentado el 18 de septiembre por registro de entrada en el Ayuntamiento y avalado por 359 firmas.
Parte de los afectados critican la negativa del Gobierno municipal a ejecutarlo aludiendo a que no es posible “por el plan de seguridad”. Un plan que, añaden, “ha sido firmado por el alcalde, Juan Antonio García Abreu”.
“Alternativas hay, y esta es la más idónea, pero el Ayuntamiento no quiere gastar dinero y por eso dice que no se puede”, se quejan algunos vecinos, quienes insisten en que uno de los mayores problemas es el acceso al ambulatorio.
Los trabajos se iniciaron el 9 de diciembre “y supuestamente en cuatro meses” se abría, pero “faltan dos o tres plantas a faz de calle”, según les indica el personal que ejecuta los trabajos, “y hasta que no se terminen, no se puede abrir”.
Los perjuicios también tienen consecuencias en el pequeño y mediano comercio de la zona, quienes han visto mermadas sus ventos debido a la dificultad que hay para acceder a los negocios.
En este sentido, una de sus principales quejas es que se mantenga cerrada la salida principal de la vía “porque se están desarrollando los trabajos de ferraje del futuro auditorio, no por peligro de desprendimiento o por seguridad, cuando que se pueden realizar en cualquier otro lugar”.
Tanto vecinos como comerciantes reconocen que ambas obras son importantes y serán beneficiosas para el municipio, “pero ello no significa que debamos seguir así cuando hay soluciones”, subrayan.
La reforma integral de la plaza es una de las actuaciones más importantes que se han ejecutado en el municipio en los últimos años. Su prespuesto asciende a 3,5 millones de euros financiados de manera conjunta con el Cabildo de Tenerife.
Será una plaza vanguardista, accesible, y contará con un ascensor al lado del antiguo ayuntamiento para que las personas con movilidad reducida pueda acceder a todos los servicios municipales.
El futuro auditorio se levantará en el solar que albergaba el antiguo cine del municipio, ubicado entre las calles Pérez Díaz y Valerio Jerez, en la zona baja de la plaza. En este caso, la inversión supera los 4 millones.
Las obras siguen con el ritmo marcado, según el alcalde
Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Juan Antonio García Abreu, quien en su muro de facebook ha publicado que las obras de la plaza siguen con el ritmo marcado para terminarla en los plazos de ejecución marcados