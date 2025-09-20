William Levy mantiene su idilio con Tenerife: regresa para rodar Bajo un volcán 2

William Levy vuelve a Tenerife y lo hace para rodar la segunda parte de Bajo un volcán, una de sus películas más reconocidas. Ahora, además, lo hace para rodar junto a su hija.
En la primera entrega, el actor rodó en Garachico, Guía de Isora y Adeje y, por el momento, ha trascendido que volverá a hacerlo tanto en Garachico como en Santa Cruz de Tenerife.
Además, también en Tenerife, William Levy formó parte del rodaje de Arcadia una serie que narraba la historia de un hombre que dejó atrás un pasado turbulento en México para construir una vida tranquila en Canarias junto a su hijo, Bruno. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria.
Anteriormente, había rodado también en Tenerife, Montecristo, una serie de Netflix ambientada en Cuba. En esa ocasión, Santa Cruz de Tenerife acogió la mayor parte del rodaje.
Cortes de tráfico en Santa Cruz por el rodaje de William Levy
Desde el área de Movilidad, se informa de que por la previsión del rodaje del largometraje “Bajo un Volcán 2”, se cerrará al tráfico la calle Calvo Sotelo (Pub Enroque, a la altura del nº 5), entre las calles Santiago Cuadrado y Rambla de Santa Cruz, con un cierre que durará como máximo 8 horas (en horario nocturno), comenzando a las 19:00 horas del próximo lunes, día 22 de septiembre, y finalizando a las 04:00 horas del 23 de noviembre de 2025, desviando los vehículos por vías adyacentes (calles Fernando Primo de Rivera o De Los Sueños).
De la misma manera, también estará cerrada la calle Emilio Calzadilla, entre la plaza del Patriotismo (calle Suárez Guerra y San Juan Bautista, que estará señalizada esta circunstancia en la calle La Rosa con Santa Rosalía y Suarez Guerra con El Pilar, con una afección que durará como máximo 2 horas (en horario nocturno), comenzando a las 22:00 horas y finalizando a las 00:00 horas del día 23 de septiembre, donde los vehículos no podrán circular por la calle, desviándolos por vías adyacentes.
En cuanto a la supresión de estacionamientos, en la calle Calvo Sotelo, se inhabilitan los aparcamientos en línea situados a ambos márgenes de la calle, en el tramo entre las calles Santiago Cuadrado y Rambla de Santa Cruz, en el sentido de la circulación, en una longitud de 170 m., aproximadamente, desde las 16:00 horas del día 22 de septiembre hasta las 08:00 horas del día siguiente.
Mientras que en la calle Ricardo Castelo Gómez, se suprimen los estacionamientos en línea y batería situados en el lateral de la plaza de Toros y Depósito Municipal, en el tramo Horacio Nelson y Comandante Sánchez Pinto, en el sentido de la circulación, en una longitud de 140 m., aproximadamente, desde las 16:00 horas del lunes, 22 de septiembre, hasta las 08:00 horas del día siguiente.
En la calle Puerto Escondido, se suprimen los situados en línea a ambos márgenes de la calle, en el tramo entre las calles Suárez Guerra y San Clemente, en el sentido de la circulación, una vez rebasado la reserva de VMP y la isla de contenedores existente, en una longitud de 120 m., aproximadamente, desde las 16:00 horas del lunes, 22 de septiembre, hasta las 07:00 horas del siguiente día, 23 de septiembre.
Y para finalizar, se suprimen los estacionamientos en línea de la calle San Clemente, situados en el margen derecho en de la calle, en el tramo entre las calles El Pilar y Santa Rosalía, en el sentido de la circulación, en la actualidad se encuentra instalada una reserva de carga/descarga debiendo hacer uso de la misma fuera del horario señalizado, en una longitud de 35 m., aproximadamente, desde las 18:00 horas del martes próximo, día 23 de septiembre hasta las 07:00 horas del día 24 de septiembre de 2025.
El Consistorio recuerda la importancia de respetar la señalización y los desvíos establecidos, y recomienda, en la medida de lo posible, planificar los desplazamientos con antelación durante estos eventos.